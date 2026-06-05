อบจ.จับมือจังหวัด คิกออฟ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2.6 แสนโดส ดีเดย์ 5 มิ.ย. นี้

"นายกแจ๊ส" ห่วงใยชาวปทุมฯ ทุ่มงบจัดหาวัคซีนคุณภาพสูง เร่งสร้างภูมิคุ้มกัน 11 กลุ่มเสี่ยง สกัดการแพร่ระบาดหนักช่วงหน้าฝน
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2569 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.ปทุมธานี) แถลงข่าวเปิดตัว "โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคในจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2569" ณ ZPOTLIGHT ชั้น G ศูนย์การค้าสเปลล์ แอท ฟิวเจอร์พาร์ค (ZPELL @ FUTURE PARK) อำเภอธัญบุรี เตรียมเดินหน้ากระจายวัคซีนคุณภาพสูงจำนวน 265,000 โดส ให้บริการฉีดฟรีแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี (บิ๊กแจ๊ส) นายแพทย์นนท์ จินดาเวช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และ นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกันแถลงข่าว
โดย นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดตั้งแต่ต้นปี 2569 มีแนวโน้มระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีมาตรการเชิงรุกในการป้องกัน อาจเกิดการแพร่ระบาดรุนแรงเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งจะกระทบต่อระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจของจังหวัด การร่วมมือกันในครั้งนี้จึงเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชาวปทุมธานีก่อนเข้าสู่ช่วงระบาดสูงสุด
ทางด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี (บิ๊กแจ๊ส) เผยข้อมูลเชิงลึกว่า สถิติตั้งแต่ต้นปีถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จังหวัดปทุมธานีพบผู้ป่วยสะสมถึง 2,040 ราย สูงเป็นอันดับที่ 13 ของประเทศ หากไม่มีมาตรการรองรับ คาดว่าในช่วงระบาดหนักที่สุดเดือนสิงหาคม อาจมีอัตราผู้ป่วยพุ่งสูงถึง 1,000 ต่อแสนประชากร "เนื่องจากงบประมาณของ สปสช. มีข้อจำกัดและไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรจริง อบจ.ปทุมธานี จึงได้อนุมัติจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดสายพันธุ์ซีกโลกใต้ ปี ค.ศ. 2026 (ชนิด Egg-based Vaccines) จำนวน 265,000 โดส เพื่อเติมเต็มสิทธิ์และเร่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเชิงรุกในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด"
ส่วน คุณสมบัติ 11 กลุ่มเสี่ยงชาวปทุมธานีที่มีสิทธิ์รับบริการฟรี ต้องมีสัญชาติไทย หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี เด็กเล็ก: อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น: อายุ 6 - 24 ปี ผู้สูงอายุ: อายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค: ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หอบหืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย, เบาหวาน และ ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด หญิงตั้งครรภ์: อายุครรภ์ 12 - 20 สัปดาห์ ผู้ป่วยโรคอ้วน: น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม หรือมีค่า BMI เกิน 35 ผู้พิการทางสมอง: ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง: รวมถึงผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ กลุ่มเปราะบาง: คนพิการ คนด้อยโอกาส ในสถานสงเคราะห์/สถานคุ้มครอง/สถานพินิจฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ผู้นำศาสนา: พระภิกษุ สามเณร และผู้นำศาสนาอื่นๆ บุคลากรด่านหน้า: บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทันท่วงที อบจ.ปทุมธานี จะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนพร้อมกันในวันที่ 5 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป โดยประชาชนสามารถนำ "บัตรประจำตัวประชาชน" มารับบริการได้ใน 2 ช่องทางหลัก ดังนี้ อาคารอเนกประสงค์ อบจ.ปทุมธานี (ข้างเรือนแพขาว ใกล้ตลาดปทุมธานี) ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี เปิดให้บริการ: 5 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2569
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใกล้บ้าน ครอบคลุมทั้ง 27 แห่ง และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วันและเวลา: ตามที่หน่วยบริการแต่ละแห่งกำหนด