ผบ.ตร.ลุยสางคดีสะเทือนใจ “น้ององุ่น” ด.ญ.วัย 7 ขวบ หายจากบ้าน 3 วัน ก่อนพบเป็นศพใต้กอไผ่กลางสวนยางสังขละบุรี

ผบ.ตร. ลงพื้นที่ติดตามคดี “น้ององุ่น” เด็กหญิงวัย 7 ขวบ ที่หายตัวจากบ้านนาน 3 วัน ก่อนพบเสียชีวิตใต้กอไผ่กลางสวนยางพารา ใน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี สั่งทุกหน่วยเร่งคลี่คลายคดี ระดมตำรวจสืบสวน พิสูจน์หลักฐาน และแพทย์นิติเวช ตรวจสอบพยานหลักฐานทุกด้านอย่างละเอียด
วันนี้ (5 มิ.ย.) เมื่อเวลา 08.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ สภ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของ “น้ององุ่น” เด็กหญิงวัย 7 ปี ภายหลังหายตัวออกจากบ้าน 3 วัน ก่อนจะพบเสียชีวิตอยู่ใต้กอไผ่กลางสวนยางพารา พื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา โดยมี พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมด้วย ชุดสืบสวน พนักงานสอบสวน ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวชวิทยาจากโรงพยาบาลตำรวจ พร้อมคณะ ร่วมประชุมติดตามคดี
ผบ.ตร. เปิดเผยว่า เบื้องต้นคาดว่า น้ององุ่น เสียชีวิตในช่วงเวลาบ่ายถึงค่ำของวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ได้สั่งการให้ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เร่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ พยานบุคคล และการสืบสวนด้านเทคนิค ซึ่งการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการรายงานผลเพื่อนำมาประกอบกับการสืบสวนสอบสวน คาดว่าจะมีความชัดเจนของคดีมากยิ่งขึ้นในเร็วๆ นี้