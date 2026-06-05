หนุ่มวัย 28 ปี เล่นแอปหาคู่ก่อนหายตัวปริศนากว่า 10 วัน สุดท้ายพบเป็นศพในบ้าน LGBTQ+ ที่เคยมีคดีกักขังหน่วงเหนี่ยว คาดถูกลวงมาฆ่า

เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 4 มิ.ย. 69 พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก.สภ.บางบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในบ้านหลังหนึ่ง หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รีบรุดตรวจสอบ
ผู้สื่อข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดจากเพื่อนบ้านหลังตรงข้าม เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 69 เวลา 06.19 น. จับภาพเจ้าของบ้าน สวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีเทา ใส่กางเกงยีนส์ขายาว สวมหมวกกันน็อคแบบเต็มใบ เปิดประตูรั้วบ้านและจูงรถจยย.ออกมาจากบ้าน ก่อนจะปิดประตูรั้วและสตาร์ทรถจยย.คันสีแดง ขับขี่ออกไปจากบ้านเพียงลำพัง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์โฮม 2 ชั้น บริเวณชานพักบันไดพบร่างผู้เสียชีวิต ทราบชื่อคือนายศักดินนท์ พรฟ้าเมตตา อายุ 28 ปี นอนหงายเสียชีวิต สภาพศพเน่าเปื่อย มีเลือดไหลนองแห้งกรังติดพื้น คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์
จากการสอบถามนายวัชรบูรณ์ ดีศรีเกตุ อายุ 25 ปี อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู (คนข้างบ้านที่เข้าไปดู) กล่าวว่า ตนได้กลิ่นเหม็นลอยออกมาจากในบ้านข้างๆมาเป็นอาทิตย์แล้ว และช่วงประมาณ 18.40 น. ของวันนี้ ตนจึงปีนเข้าไปดูด้านหลังแต่ไม่เจออะไร มีแค่กลิ่นเหม็น แต่พอส่องไฟฉายเข้าไปในตัวบ้านเห็นเป็นคราบเลือดอยู่ตรงบันได เท่าที่ทราบคือเพื่อนบ้านเสียชีวิตในบ้าน ปกติอยู่คนเดียว แต่ไม่แน่ใจว่ามีญาติหรือไม่ เคยคุยบ้าง เห็นเขาชอบคุยคนเดียว และมีผู้ชายมาหาที่บ้านไม่ซ้ำหน้า อายุประมาณ 30 ปีต้นๆ ส่วนผู้เสียชีวิตน่าจะเป็น LGBTQ+ เจอล่าสุดเมื่อวันจันทร์อาทิตย์ก่อน และก็ไม่เห็นอีกเลย แต่เริ่มได้กลิ่นเมื่อวันพุธที่แล้ว ส่วนตัวตนคิดว่าเขาเสียชีวิตแปลกแต่ไม่ทราบสาเหตุ
นางบุญช่วย เหล่ามณีนพรัตน์ หรือผู้ใหญ่นก อายุ 58 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บางรักพัฒนา กล่าวว่า ตนไม่รู้จักผู้เสียชีวิต รู้จักแต่เจ้าของบ้านเพราะว่าเคยมีคดีกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้ชายในบ้านหลังนี้ คนนี้น่าจะเป็นรายใหม่ เพราะคนก่อนหน้านี้เคยช่วยไปแล้วเนื่องจากถูกขังในบ้าน 3 วัน สภาพผอมซูบ ไม่มีข้าว มีน้ำกิน ตนจึงใช้อำนาจในการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตัดกุญแจแล้วเข้าไปช่วยเหลือ แต่เจ้าของบ้านไม่ยอมลงมาพูดคุยใดๆ ตนให้เจ้าของบ้านไปแจ้งความก็ไม่ยอมไป ซึ่งที่นี่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่เรื่อยๆ มีคนแปลกหน้ามาบ่อยๆ คาดว่าคนนี้ก็ถูกลวงมาด้วยก่อนเสียชีวิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป