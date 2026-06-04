ไม่ใช่ตำรวจ! ชายสวมกางเกงสีกากี ไม่ใส่หมวกกันน็อก ขับผ่านด่านฉลุย

MGR Online-ผบช.น.สั่งตรวจสอบคลิป ชายสวมกางเกงสีกากี ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ขับรถ จยย.ผ่านด่านตรวจ สน.สำเหร่ แบบฉลุย พบไม่ใช่ตำรวจ เปรียบเทียบปรับแล้ว
กรณีปรากฏคลิปการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรของ สน.สำเหร่ ระหว่างนั้นได้มีชายรายหนึ่ง แต่งกายสวมกางเกงสีกากี เสื้อคลุมสีน้ำเงิน หมวกแก๊ปสีดำ สะพายกระเป๋าเป้สีดำ ขับรถจักรยานยนต์ผ่านด่าน โดยไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน แต่ตำรวจกลับปล่อยผ่านไปอย่างง่ายดาย บนถนนกรุงธนบุรี จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าที่ไม่จับกุม เพราะเป็นตำรวจด้วยกันหรือไม่ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา
ล่าสุดวันนี้ (4 มิ.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.ได้สั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทราบว่าตำรวจในจุดตรวจได้แจ้งวิทยุไปยังตำรวจอีก 1 ชุด ที่ทำหน้าที่คอยสกัดรถ โดยอยู่ห่างจากจุดตรวจไปประมาณ 150 เมตร จึงได้เรียกรถคันดังกล่าวให้หยุด ทราบชื่อ นายสุทธิพงษ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี ไม่ใช่ตำรวจ ขับรถจากถนนเจริญนครไปถนนกรุงธนบุรี
จึงนำตัวไปทำการเปรียบเทียบปรับที่ สน.สำเหร่ ในข้อหา "ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน และไม่สวมหมวกนิรภัย" โดย นายสุทธิพงษ์ ยอมรับผิดและกล่าวขอโทษต่อตำรวจ ได้ดำเนินการชำระค่าปรับที่ จำนวน 400 บาท เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.เรียบร้อยแล้ว.