“กัน จอมพลัง” พา “น้องมิรา” แจ้งจับ “เสือ ดุสิต” ซ้อมจนน่วม เผยไม่ใช่ครั้งแรก

“กัน จอมพลัง” พา “น้องมิรา” แจ้งความตำรวจ สภ.คลองหลวงดำเนินคดี “เสือ ดุสิต” หลังถูกทำร้ายร่างกาย เผยไม่ใช่ครั้งแรกที่ทะเลาะกัน
วันนี้ (4 มิ.ย.) นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือกัน จอมพลัง ได้พาพานางสาวมิรา ดุรงคชยานุรักษ์ หรือน้องมิรา MC สาว อายุ 36 ปี เดินทางมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือเสือ ดุสิต หรือ ในข้อหาทำร้ายร่างกาย โดยมี พ.ต.ท.สุชัย แสงส่อง รอง ผกก.สอบสวน รรท.ผกก.สภ.คลองหลวง พ.ต.ท.ฉลาด หอมเงิน รองผกก.สืบสวน สภ.คลองหลวง รับเรื่องและสอบปากคำตามขั้นตอนของกฎหมาย
นายกัณฐัศว์ เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้พาน้องมิรามาแจ้งความกับตำรวจ สภ.คลองหลวง ตามที่ทุกคนเห็นว่าน้องมิรา ถูกทำร้ายร่างกาย เบื้องต้นได้พาน้องมิรา ไปรักษามาเป็นเวลา 4 วัน แล้วอาการเริ่มดีขึ้น จากวันแรกที่สะบักสะบอม ถึงเวลาที่จะต้องมาทวงความยุติธรรมแล้ว วันนี้แค่จุดเริ่มต้น ฝีมือคือคนดีคนเดิม โรบินฮู้ดเมืองไทย สุภาพบุรุษตัวลายคนดัง ลงมือกับน้องมาได้หลายวันแล้ว และนี่ไม่ใช่การลงมือครั้งแรก ตัวน้องก็เป็นผู้หญิงไม่มีทางสู้นักมวยได้อยู่แล้ว และขณะทำร้ายร่างกายนั้น มือใส่แหวนด้วยและได้กระหน่ำหมัดใส่ผู้หญิง สภาพตั้งแต่ตาตุ่มจนบนหัวมีแต่รอยช้ำ ตาสองข้างช้ำ โดยหลังจากถูกทำร้ายร่างกาย ได้อาศัยจังหวะที่ เสือ ดุสิต หลับหนีออกมา กระทั่งตัวน้องมิราและกลุ่มเพื่อนได้ทักมาให้ตนช่วยเหลือ ตัวเพื่อนๆ เขาดีมากที่ไม่ทิ้งกัน หลังจากที่ตนทราบเรื่องจึงพาน้องส่งโรงพยาบาลทำการรักษา ซึ่งใช้เงินส่วนตัวของตนในการดำเนินการรักษา
ส่วนกรณีนี้เป็นการที่ กัน จอมพลัง ขัดแย้งเป็นการส่วนตัวกับผู้ก่อเหตุหรือไม่นั้น ตนขอชี้แจงว่า ปกติตนก็ช่วยเหลือเหยื่อทุกคนตามปกติอยู่แล้ว ซึ่งกรณีนี้เป็นกรณีที่ทั้งตัวน้องมิราและเพื่อนขอความช่วยเหลือ ที่สำคัญเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้ เพียงแค่จังหวะมันเข้าแข้งตนเท่านั้น “ไม่มีใครทำ นอกจากตัวคุณเองเป็นคนทำ”
ทางด้านนางสาวมิรา เปิดเผยว่า ในวันเกิดเหตุวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา ตนเลิกงานและได้พูดคุยกับเพื่อนเพื่อระบายความอึดอัดใจ หลังให้ เสือ ดุสิต ช่วยหาช่างรีโนเวทบ้านให้และบ้านก็ไม่เสร็จสักที โดยเงินที่รีโนเวทบ้าน 750,000 บาท เป็นเงินของตน และ เสือ ดุสิต เป็นผู้รับเงินไปหาช่างรีโนเวทบ้าน แต่บ้านยังไม่ได้ไปถึงไหนเลย โดยขณะที่กำลังคุยไม่นาน เสือ ดุสิต ก็มารับตนที่ทำงาน และเพื่อนตนได้ไปทวงถามกับ เสือ ดุสิต เรื่องเงินรีโนเวทบ้าน ทำให้ เสือ ดุสิต โมโห ต่อว่าตนว่า “ไปบอกเพื่อนทำไม ไปบอกเพื่อนเหรอว่าโกงเงิน” ตนจึงบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้พูดแบบนี้ แต่เสือไม่เชื่อเลยทำให้ทะเลาะกัน
จากนั้นก่อนที่ตนจะขึ้นรถ เพื่อนตนยังได้คุยกับ เสือ ดุสิต ว่า “อย่าตีกันนะ” แต่พอขึ้นรถ ตนก็ถูกทำร้ายร่างกายทันที ขณะที่การรักษา หมอให้ดูอาการทางสมอง แต่ตรวจสอบแล้วไม่ได้รับผลกระทบอะไร มีเพียงอาการฟกช้ำ เบลอ ปวดตามร่างกาย เกิดจากการทุบ ชกต่อยที่ เสือ ดุสิต รัวใส่ ส่วนตนก็พยายามปัดป้องป้องกันตัว เหตุการณ์นี้คือครั้งที่ 2 แล้วที่ทะเลาะกัน โดยครั้งแรกเป็นเรื่องที่ตนไม่อยากไปดื่มเหล้ากับเขา แต่ครั้งแรกไม่หนักเท่านี้
อย่างไรก็ตาม พ.ต.ท.สุชัย ได้สอบปากคำผู้เสียหายและจะได้ทำการออกหมายเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป