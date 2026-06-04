ACSC-Meta ทลายแก๊งคอลฯ AEC จับ ผตห.63 ราย ลบบัญชีต้มตุ๋น 1.4 ล้านรายการ-อายัดคริปโตฯ 3 ล้านดอลฯ

ACSC ร่วมมือ Meta-สหรัฐฯ และพันธมิตรทั่วโลก เปิดปฏิบัติการ Joint Disruption Week ครั้งที่ 3 ขุดรากถอนโคนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จับผู้ร่วมขบวนการ63 ราย-อายัดเงินคริปโตฯ 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ-ลบบัญชีหลอกลวง 1.4 ล้านรายการ
วันนี้ ( 4 มิ.ย.) ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. และ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบ พร้อมบูรณาการหาความร่วมมือในการปราบปราม โดยยกระดับความร่วมมือสากลในปฏิบัติการ “Joint Disruption Week” เป็นครั้งที่ 3
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ร่วมกับ Meta กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากหลายประเทศ รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอื่น ๆ ร่วมสกัดกั้นเครือข่ายมิจฉาชีพออนไลน์ที่ดำเนินการอยู่ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ปฏิบัติการดังกล่าวนำไปสู่ผลลัพธ์ทั้งในโลกออนไลน์และการบังคับใช้กฎหมาย จนสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงได้ 63 ราย ขณะที่ Meta ได้ลบบัญชี เพจ และกลุ่มที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมหลอกลวงบน Facebook และ Instagram กว่า 1.4 ล้านรายการ
นอกจากนี้ ข้อมูลที่แบ่งปันระหว่างหน่วยงานยังช่วยระบุสถานที่และเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์แห่งใหม่ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ซึ่งได้ส่งต่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการสืบสวนต่อไปด้วย
สำหรับผลการดำเนินงานสำคัญจากปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
-สกัดกั้นแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Disruptions): Meta ปิดการใช้งานบัญชี เพจ และกลุ่มบน Facebook และ Instagram ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงกว่า 1.4 ล้านรายการ ขณะที่ Microsoft ระงับบัญชีฉ้อโกงประมาณ 20,000 บัญชีที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายมิจฉาชีพ
-การบังคับใช้กฎหมาย (Real-World Action): ศูนย์ ACSC ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการหลอกลวงจำนวน 63 ราย
-อายัดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรม
-ยกระดับข่าวกรอง (Intelligence Gains): การแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองช่วยนำไปสู่การระบุสถานที่และเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์แห่งใหม่ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด และได้ส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการต่อ
-การตัดการเชื่อมต่อ และเดินหน้ามาตรการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยยุติการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ Starlink หลายพันชุดที่ถูกระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับการใช้งานที่ผิดกฎหมาย
พล.ต.ท.จิรภพ กล่าวว่า ปฏิบัติการร่วมครั้งที่สามของเรากับ Meta และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากหลายภาคส่วน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในการสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน หรือประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพัง ดังนั้นความร่วมมือที่เข้มแข็งและการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองอย่างทันท่วงทีจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการรื้อถอนเครือข่ายเหล่านี้และปกป้องประชาชนด้วย