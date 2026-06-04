คู่รักนักขโมย ตระเวนลักรถจยย. ผัวอ้างติดสล๊อตเมียอ้างแค่ไปเป็นเพื่อน

l เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.69 พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้ว ผกก.สภ.ปากเกร็ด , พ.ต.ท.การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด พ.ต.ต.ดิลก ลาดศิลา สว.สส.สภ.ปากเกร็ด ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายชินวัตร์ หรือสกาย แซ่ลิ้ม อายุ 26 ปี อาชีพขับไรเดอร์ บ้านเลขที่ 464 ม.1 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยแฟนสาวคือ น.ส.ศิรินทร์รัตน์หรือแท๊ค เอกวุธ อายุ 44 ปี อาชีพพนักงานตี๋น้อย สัญชาติ ไทย บ้านเลขที่ 160/16 ม.12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมของกลางคือ 1.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ 110 ไอ สีแดง-ดำ หมายเลขทะเบียน 1 กถ-9618 นครพนม
จำนวน 1 คัน 2. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่าฟินสีขาวหมายเลขทะเบียน 6 ขถ 3102 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน 3. หมวกนิรภัยครึ่งใบยี่ห้ออินเด็กสีดำจำนวน 1 ใบ สวมใส่ขณะก่อเหตุ 4. หมวกนิรภัยเต็มใบ ยี่ห้ออินเด็กสีขาวจำนวน 1 ใบ โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาคือ 1.ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด พาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุม
สืบเนื่องจากวันที่( 3 มิ.ย. 2569 ) เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปาเกร็ดได้รับแจ้งจาก น.ส.ปวีณา บุญประกอบ ผู้เสียหาย แจ้งว่าวันที่วันที่ 3 มิถุนายน 2569 เวลา 14.56 น. รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1กถ-9618 นครพนม ยี่ห้อ ฮอนด้า เวฟ 110 ไอ สีแดง-ดำ ซึ่งจอดไว้ที่โรงจอดรถจักรยานยนต์ ซอยวัดโพธิ์ทองบน (ช่างแกะอพาร์ทเม้นท์) ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีได้ถูกลักขโมยไป จึงได้มาลงประจำวันไว้ เมื่อได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ร่วมกันเดินทางไปทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุ และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ ติดตั้งอยู่ที่บริเวณที่เกิดเหตุ พบว่าเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 04.25 น. ได้มีคนร้ายเป็นชาย สวมหมวกกันน็อคครึ่งใบสีดำ ขับขี่รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 6ขถ 3102 กรุงเทพมหานคร โดยมีคนร้ายเป็นหญิง สวมหมวกกันน็อคเต็มใบสีขาว นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวร่วมกันมาก่อเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไป โดยเมื่อถึงบริเวณหน้าหอพักดังกล่าว คนร้ายที่เป็นชายได้เดินไปก่อเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์จากนั้นคนร้ายที่เป็นหญิงได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ของตนเองมารับคนร้ายที่เป็นชายได้สลับกันโดยให้คนร้ายหญิงมานั่งรถจักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุลักทรัพย์ ส่วนคนร้ายที่เป็นผู้ชายมาขับขี่รถจักรยานยนต์ของตนและได้ใช้เท้ายันรถจักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุและหลบหนีไป
จากการสอบถามนายชินวัตร์ หรือสกาย แซ่ลิ้ม อายุ 26 ปี เล่าว่า ตนไปก่อเหตุขโมยรถจยย.มาในพื้นที่ปากเกร็ด 2 เคส แต่เวลาจะลงมือก่อเหตุตนจะบอกแฟนว่าให้ไปเป็นเพื่อนจะไปเอารถเพื่อน ไม่ได้บอกว่าจะมาขโมย หลังจากที่ตนขโมยเสร็จตนจะให้แฟนขับรถของตน และตนจะขี่รถคันที่ขโมยมาซึ่งวิธีที่ตนจะขโมยคือการต่อสายตรง และนำรถจยย.ที่ได้มา ไปขายต่อที่บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งที่ตนทำไปเพราะว่าขัดสนเรื่องเงิน ขโมยมา2คันแล้ว 1 เดือนขโมยได้มา 2 คัน นำไปขายคันละ 6-7พันบาท ส่วนเงินที่ได้มานำไปปั่นสล็อต ติดพนัน และค่าการวิ่งงานไม่ดี ไม่พอค่าใช้จ่าย ส่วนหนี้สินก็ยังคงมีอยู่เพราะต้องผ่อนโทรศัพท์ แต่ตนไม่เคยบอกแฟนว่ามีปัญหาเรื่องนี้อยู่ เพราะตนไม่เคยพูด ส่วนเรื่องรถที่ตนขโมยมาจะดูลักษณะคันที่ไม่ล็อคคอ สะดวกในการขโมยใช้การต่อสายตรงและขับออกมา
ส่วนทางด้าน น.ส.ศิรินทร์รัตน์หรือแท๊ค เอกวุธ อายุ 44 ปี เล่าว่า จากการก่อเหตุตนไม่ทราบว่าแฟนตนพามาก่อเหตุขโมยรถจยย. เพราะเวลาที่มากับแฟนมาแค่สองครั้ง ครั้งแรกแฟนบอกกับตนว่าให้มาเอารถเป็นเพื่อน แต่ให้ตนขี่รถจยย.ของแฟนกลับ ส่วนแฟนจะขี่รถอีกคันกลับ ซึ่งแฟนไม่เคยบอกตนเลยว่ามาขโมยรถ ตนคบกับแฟนมาประมาณ 2 ปีแล้ว ไม่เคยทราบว่ามีพฤติกรรมการขโมยมาก่อน หลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตนยังไม่ได้คุยกับแฟน เพราะวันนี้ตนเข้างานดึก