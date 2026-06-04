"กัน จอมพลัง" โพสต์ภาพ "น้องมิรา" อ้างถูกนักบุญสุภาพบุรุษตัวลาย ทำร้ายหนัก ช้ำตั้งแต่หัวจรดเท้า ใบหน้าเสียโฉม

“กัน จอมพลัง” โพสต์ภาพ “น้องมิรา” อ้างถูก “นักบุญสุภาพบุรุษตัวลาย” ทำร้ายสาหัส ร่างกายช้ำทั้งตัว ตาบวมม่วง หน้าเสียโฉม
วันนี้ (4 มิ.ย.) มีรายงานว่า กัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ “กัน จอมพลังช่วยสู้” พร้อมเผยภาพของ น้องมิรา MC ชื่อดัง ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง จนต้องเข้าขอความช่วยเหลือ
กัน จอมพลัง ระบุว่า "น้องมิรา หนีตุย มาขอให้ผมช่วยน้องถูกนักบุญสุภาพบุรุษตัวลาย ใช้หมัดใส่แหวนกระหน่ำใส่น้องอย่างหนัก มีรอยช้ำตั้งแต่ข้อเท้า จนถึงหัว ตาทั้ง 2 ข้างม่วงบวม หน้าเบี้ยวผิดรูป เสียโฉมจำแทบไม่ได้ ตอนนี้ผมรับช่วยน้องอยู่ในการดูแลของผมแล้ว น้องผ่านอะไรมาเยอะจริงๆ"
ทั้งนี้ กัน จอมพลัง ยืนยันว่าได้รับน้องมิราเข้ามาอยู่ในการดูแลและให้ความช่วยเหลือแล้ว พร้อมระบุว่าน้องต้องเผชิญกับเรื่องราวหนักหน่วงมาเป็นอย่างมาก
พร้อมกันนี้ยังได้แสดงจุดยืนว่า ไม่ว่าจะมีเหตุผลใดก็ตาม ผู้ชายไม่ควรใช้ความรุนแรงทำร้ายผู้หญิงจนถึงขั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส เพราะผู้หญิงไม่สามารถต่อสู้หรือป้องกันตัวได้อย่างเท่าเทียม พร้อมเรียกร้องให้สังคมร่วมกันตระหนักและไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและต่อสตรีทุกกรณี
สำหรับ น้องมิรา MC ชื่อดัง หรือ น.ส.มิรา ดุรงคชยานุรักษ์ เคยเป็นที่พูดถึงอย่างมากเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุ นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือ เสือ ดุสิต พร้อมกับพวกอีก 2 นาย รุมทำร้ายร่างกายนายธนพล เวคะวากยานนท์ อายุ 55 ปี จนกระดูกซี่โครงหัก 12 ซี่ อาการสาหัส อ้างคู่กรณีจับก้นน้องมิรา แฟนสาว ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมาก เนื่องจาก เสือ ดุสิต ต้องเลิกกับเมียที่อยู่กันมา 9 ปี