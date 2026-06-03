มทร.อีสาน การันตี “เรียนที่นี่มีแต่ความสุข” ตั้งศูนย์ป้องกันรับน้องรุนแรง เดินหน้ารับน้องสร้างสรรค์–อบอุ่น ต้อนรับเฟรชชี่ปี 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ประกาศความพร้อมเปิดภาคการศึกษาใหม่ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เรียนที่นี่มีแต่ความสุข” โดยเดินหน้าสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองแบบ 100% ผ่านการยกระดับมาตรการดูแลนักศึกษา ควบคู่การปรับรูปแบบกิจกรรมรับน้องสู่ความสร้างสรรค์ และความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ มทร.อีสาน ได้ประกาศจัดตั้ง “ศูนย์ป้องปรามกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์” เพื่อกำกับดูแลและจัดการกับพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เข้าข่ายความรุนแรงอย่างเด็ดขาด พร้อมยืนยันจุดยืนในการยุติวัฒนธรรมรับน้องรุนแรง และส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล
รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญสูงสุดกับสวัสดิภาพและสภาพจิตใจของนักศึกษา โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่แห่งความสุขและการเรียนรู้อย่างแท้จริง ขณะที่ประเพณีรับน้องต้องอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสามัคคีและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเท่านั้น
“มหาวิทยาลัยขอยืนยันจุดยืนว่า การจัดกิจกรรมทุกอย่างต้องสร้างสรรค์ เคารพสิทธิเสรีภาพ และต้องไม่มีความรุนแรงโดยเด็ดขาด เราไม่มีข้อบังคับให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม ทุกอย่างต้องเกิดจากความสมัครใจ หากพบผู้ฝ่าฝืน วางแผน หรือสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยพร้อมพิจารณาลงโทษตามระเบียบขั้นเด็ดขาด เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ปกครองมั่นใจว่า ลูกหลานของท่านจะปลอดภัยและมีความสุขตลอดการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” รศ.ดร.โฆษิต กล่าว
เพื่อสร้างภาพลักษณ์การรับน้องเชิงสร้างสรรค์ มทร.อีสาน เตรียมจัดโครงการ “ก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน” ในวันที่ 27 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างเป็นทางการ ภายใต้บรรยากาศอบอุ่นและคึกคัก โดยมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ การลอดซุ้มแคแสด และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ถ่ายทอดความรักและความปรารถนาดีจากคณาจารย์และรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างประทับใจ
ด้าน อ.สรวิศ ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ผนึกกำลังผู้บริหารและรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาทุกคณะ จัดตั้งศูนย์ป้องปรามฯ เพื่อเป็นกลไกหลักในการเฝ้าระวัง พร้อมจัดโครงการ “พี่และครูร่วมดูแลน้อง” โดยจัดทีมคณาจารย์และรุ่นพี่ลงพื้นที่ดูแลนักศึกษาใหม่ถึงหอพัก รวมถึงจัดชุดลาดตระเวนร่วมกับผู้นำชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยเชิงรุก
รศ.ดร.โฆษิต อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า มาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้ง มทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตสกลนคร โดยทุกกิจกรรมของนักศึกษาจะต้องมีอาจารย์กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนที่ปลอดภัยและมีความสุข ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและพร้อมออกไปรับใช้สังคมอย่างภาคภูมิ