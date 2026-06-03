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มทร.อีสาน การันตี “เรียนที่นี่มีแต่ความสุข” ตั้งศูนย์ป้องกันรับน้องรุนแรง เดินหน้ารับน้องสร้างสรรค์–อบอุ่น ต้อนรับเฟรชชี่ปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ประกาศความพร้อมเปิดภาคการศึกษาใหม่ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เรียนที่นี่มีแต่ความสุข” โดยเดินหน้าสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองแบบ 100% ผ่านการยกระดับมาตรการดูแลนักศึกษา ควบคู่การปรับรูปแบบกิจกรรมรับน้องสู่ความสร้างสรรค์ และความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ มทร.อีสาน ได้ประกาศจัดตั้ง “ศูนย์ป้องปรามกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์” เพื่อกำกับดูแลและจัดการกับพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เข้าข่ายความรุนแรงอย่างเด็ดขาด พร้อมยืนยันจุดยืนในการยุติวัฒนธรรมรับน้องรุนแรง และส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญสูงสุดกับสวัสดิภาพและสภาพจิตใจของนักศึกษา โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่แห่งความสุขและการเรียนรู้อย่างแท้จริง ขณะที่ประเพณีรับน้องต้องอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสามัคคีและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเท่านั้น

“มหาวิทยาลัยขอยืนยันจุดยืนว่า การจัดกิจกรรมทุกอย่างต้องสร้างสรรค์ เคารพสิทธิเสรีภาพ และต้องไม่มีความรุนแรงโดยเด็ดขาด เราไม่มีข้อบังคับให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม ทุกอย่างต้องเกิดจากความสมัครใจ หากพบผู้ฝ่าฝืน วางแผน หรือสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยพร้อมพิจารณาลงโทษตามระเบียบขั้นเด็ดขาด เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ปกครองมั่นใจว่า ลูกหลานของท่านจะปลอดภัยและมีความสุขตลอดการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” รศ.ดร.โฆษิต กล่าว

เพื่อสร้างภาพลักษณ์การรับน้องเชิงสร้างสรรค์ มทร.อีสาน เตรียมจัดโครงการ “ก้าวแรกสู่ มทร.อีสาน” ในวันที่ 27 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างเป็นทางการ ภายใต้บรรยากาศอบอุ่นและคึกคัก โดยมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ การลอดซุ้มแคแสด และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม ถ่ายทอดความรักและความปรารถนาดีจากคณาจารย์และรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างประทับใจ

ด้าน อ.สรวิศ ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ผนึกกำลังผู้บริหารและรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาทุกคณะ จัดตั้งศูนย์ป้องปรามฯ เพื่อเป็นกลไกหลักในการเฝ้าระวัง พร้อมจัดโครงการ “พี่และครูร่วมดูแลน้อง” โดยจัดทีมคณาจารย์และรุ่นพี่ลงพื้นที่ดูแลนักศึกษาใหม่ถึงหอพัก รวมถึงจัดชุดลาดตระเวนร่วมกับผู้นำชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยเชิงรุก

รศ.ดร.โฆษิต อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า มาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้ง มทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตสกลนคร โดยทุกกิจกรรมของนักศึกษาจะต้องมีอาจารย์กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนที่ปลอดภัยและมีความสุข ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและพร้อมออกไปรับใช้สังคมอย่างภาคภูมิ















มทร.อีสาน การันตี “เรียนที่นี่มีแต่ความสุข” ตั้งศูนย์ป้องกันรับน้องรุนแรง เดินหน้ารับน้องสร้างสรรค์–อบอุ่น ต้อนรับเฟรชชี่ปี 2569
มทร.อีสาน การันตี “เรียนที่นี่มีแต่ความสุข” ตั้งศูนย์ป้องกันรับน้องรุนแรง เดินหน้ารับน้องสร้างสรรค์–อบอุ่น ต้อนรับเฟรชชี่ปี 2569
มทร.อีสาน การันตี “เรียนที่นี่มีแต่ความสุข” ตั้งศูนย์ป้องกันรับน้องรุนแรง เดินหน้ารับน้องสร้างสรรค์–อบอุ่น ต้อนรับเฟรชชี่ปี 2569
มทร.อีสาน การันตี “เรียนที่นี่มีแต่ความสุข” ตั้งศูนย์ป้องกันรับน้องรุนแรง เดินหน้ารับน้องสร้างสรรค์–อบอุ่น ต้อนรับเฟรชชี่ปี 2569
มทร.อีสาน การันตี “เรียนที่นี่มีแต่ความสุข” ตั้งศูนย์ป้องกันรับน้องรุนแรง เดินหน้ารับน้องสร้างสรรค์–อบอุ่น ต้อนรับเฟรชชี่ปี 2569
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