รวบสองผัวเมียแสบ! ทิ้งรถตู้เชิดสินค้า อ้างประชดบริษัทเบี้ยวค่าแรง 400 บาท

ตำรวจคอมมานโดตามรวบคาหมอชิต! สองผัวเมียทิ้งรถตู้เชิดสินค้า อ้างประชดบริษัทเบี้ยวค่าแรง 400 บาท
วันนี้ (3 มิ.ย. ) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ. พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นายสุรชัย อายุ 25 ปี และ น.ส.ชลลดา อายุ 25 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดเลย ที่ 105-106/2568 ลงวันที่ 19 ก.พ. 69 ข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้าง” ได้บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ เมื่อเดือน ก.พ. 2569 ผู้ต้องหาทั้งสองเข้าทำงานเป็นพนักงานขับรถส่งสินค้าให้กับบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง โดยบริษัทมอบรถตู้พร้อมสินค้าสำหรับนำไปส่งตามจังหวัดต่างๆ ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยครั้งแรก ผู้ต้องหานำสินค้าไปส่งที่ จ.ขอนแก่น ได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาใดเกิดขึ้น กระทั่งการวิ่งงานครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับมอบหมายให้นำสินค้าไปส่งที่ จ.หนองบัวลำภู กลับนำรถตู้ไปจอดทิ้งไว้ภายในสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง ก่อนหลบหนีไป
ภายหลังบริษัทสามารถติดตามรถตู้กลับคืนมาได้ แต่พบว่าสินค้าหลายรายการสูญหาย จึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสอง กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าทั้งสองหลบหนีมากบดานในพื้นที่กรุงเทพฯ และกำลังเตรียมเดินทางไปต่างจังหวัด จึงเข้าจับกุมตัวได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่า ได้เข้าทำงานขับรถตู้ส่งสินค้าและน้ำมันไปยังจังหวัดต่างๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย โดยงานเที่ยวแรกได้รับค่าจ้างรวม 700 บาท แต่ได้เบิกเงินล่วงหน้าไป 300 บาท ทำให้ยังเหลือค่าจ้างที่บริษัทค้างจ่ายอีก 400 บาท
ต่อมาเมื่อถึงงานเที่ยวที่ 2 ซึ่งต้องนำสินค้าไปส่งที่ จ.หนองบัวลำภู ผู้ต้องหาอ้างว่าได้ทวงถามค่าจ้างที่ค้างอยู่หลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง จึงเกิดความไม่พอใจ ขับรถแวะกลับบ้าน ก่อนนำรถตู้ไปจอดทิ้งไว้ภายในสวนสาธารณะ พร้อมทิ้งงานและไม่ส่งมอบสินค้า โดยอ้างว่าทำไปเพื่อต้องการแก้แค้นบริษัทที่ยังไม่จ่ายค่าจ้าง จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเลย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป