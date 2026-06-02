คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จฯ ร่วมกับ เควีอินเตอร์อิงลิช มอบรางวัลเยาวชนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

วันนี้ (2 มิ.ย.) บริษัท เควีอินเตอร์อิงลิช จำกัด ผู้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล จัดพิธีมอบรางวัลและกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเชิดชูเกียรติเยาวชนและครูผู้สอนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน "EWA" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมอย่างคับคั่ง มี อาจารย์ขวัญนภา วัจนรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารสังคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งงาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิต่างชาติ 2 ท่าน จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ Mr. Brian Hodge, Ms. Nancy Yeukai และ วิทยากรชาวไทย นายเดวิด วนนะบวรเดชน์ ผู้ประสบความสำเร็จจากการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ร่วมเป็น Keynote Speaker กล่าวสุนทรพจน์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนที่มาร่วมพิธี
ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ ประธานในพิธี กล่าวว่า ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดน ทักษะภาษาอังกฤษไม่ใช่เพียงแค่วิชาเรียนในตำรา แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดประตูสู่โอกาสและนวัตกรรมใหม่ ๆ ระดับสากล ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา ในการนำเทคโนโลยี EdTech ระดับโลกอย่างแอปพลิเคชัน "EWA" มาปรับใช้กับการศึกษาไทย เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้ให้สนุกสนาน ทันสมัย และเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาขอแสดงความชื่นชมเยาวชนทั้ง 21 คนที่ได้รับรางวัล ผลสัมฤทธิ์ของทุกคนคือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า เมื่อความมุ่งมั่นผสานกับเครื่องมือดิจิทัลที่ถูกต้อง ผลลัพธ์ย่อมงดงามเสมอ และขอให้น้อง ๆ ไม่หยุดพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างภาคภูมิใจ นอกจากนี้ ต้องขอยกย่องความทุ่มเทของคุณครูทุกท่านที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการเปิดรับนวัตกรรม และขับเคลื่อนเครื่องมือระดับโลกนี้ไปสู่ศิษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้าน นางกิรสิฐ์ญา สุวรรณทิพย์ ผู้บริหาร บริษัท เควีอินเตอร์อิงลิช จำกัด ได้กล่าวขอบคุณประธานในพิธี คณะผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา พร้อมเปิดเผยว่า โครงการนี้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 เดือน มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 210 คน โดยได้คัดเลือกเยาวชนที่มีสถิติการใช้งานแอปพลิเคชัน EWA และทำคะแนนได้สูงสุด 21 อันดับแรกเข้ารับรางวัล ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงและยั่งยืน
"คำกล่าวและข้อคิดจากท่านประธาน ล้วนสร้างแรงบันดาลใจให้เรามุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ที่ดีเพื่อส่งต่อให้แก่เด็ก ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป" นางกิรสิฐ์ญา กล่าว
ขณะที่ Mr. Maxim Korneev CEO ของ Lithium Lab Pte Ltd. สิงคโปร์ ในฐานะบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน EWA ได้ส่งสารร่วมยินดีความสำเร็จในครั้งนี้ว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับ ผู้บริหาร บริษัท เควีอินเตอร์อิงลิช จำกัด ประเทศไทย โดยเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของโลกอนาคต การเข้าถึงนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ จะเปลี่ยนชีวิตและสร้างโอกาสให้ผู้คนได้จริง และหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างสององค์กร ในการขับเคลื่อนให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างเท่าทันโลกยุคใหม่และมีความสุข.