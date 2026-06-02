"พล.ต.ท.ไตรรงค์" ตรวจเยี่ยมสน.วิภาวดี กำชับห้ามรีดส่วย มอบรางวัล "โฆษกยกนิ้ว" 2 ตร.จราจรฮีโร่ CPR ช่วยชีวิตคนขับรถเมล์

"พล.ต.ท.ไตรรงค์" ตรวจเยี่ยม สน.วิภาวดี กำชับวินัย ห้ามเรียกรับผลประโยชน์ - มอบรางวัล "โฆษกยกนิ้ว" 2 ตำรวจจราจรฮีโร่ CPR ช่วยชีวิตคนขับรถเมล์ ชื่นชม “นี่คือภาพสะท้อนของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่แท้จริง”
วันนี้ (2 มิ.ย.) เวลา 16.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ จเรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมมอบนโยบายข้าราชการตำรวจ สน.วิภาวดี โดยมี พล.ต.ต.ชัยพัชร์ ศรีประเสริฐ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผู้บังคับการตำรวจจราจร, พ.ต.อ.โรจนินทร์ ทองใบ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร, พ.ต.อ.เสกสรรค์ ชุ่มแจ่ม ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจจราจร และข้าราชการตำรวจงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ สน.วิภาวดี ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่
รองจเรตำรวจแห่งชาติกำชับการปฏิบัติตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และข้อสั่งการของ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ประพฤติผิดทางอาญาและประพฤติผิดวินัยร้ายแรง ไม่เรียกรับผลประโยชน์ โดยให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดและจริงจัง ห้ามปล่อยปละละเลยและเน้นน้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกนายยึดมั่นในความดีและอุดมคติตำรวจอย่างเคร่งครัด
โอกาสนี้ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบรางวัล "โฆษกยกนิ้ว" ให้กับ "ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ดิษฐสุ่ม” และ “จ.ส.ต.เกียรติพงษ์ กันทะลอง” 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรฮีโร่ งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจจราจร ที่เข้าช่วยเหลือคนขับรถโดยสารประจำทางปรับอากาศโดยไม่รีรอ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 โดยเมื่อพบว่าคนขับรถไม่มีสติและสัญญาณชีพเริ่มวิกฤต จึงได้ตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเข้าช่วยชีวิตคนขับรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ โดยใช้ทักษะการปฐมพยาบาลและทำ CPR เพื่อช่วยชีวิต จนกระทั่งทีมแพทย์และกู้ชีพเดินทางมาถึง และรับช่วงต่อประสานส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า กรณีนี้เป็นที่ชื่นชมของประชาชนเป็นอย่างมาก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้รับทราบและชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจ และใช้ทักษะการช่วยชีวิตที่ได้รับการอบรม มาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามคับขันได้อย่างทันท่วงที ขอบคุณในความเป็นตำรวจมืออาชีพ ดูแลประชาชนเหนือกว่าหน้าที่ “นี่คือภาพสะท้อนของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่แท้จริง”