ป.จับโจ๋เนรคุณ รุมทุบหัวผู้มีพระคุณ ก่อนล้วงกางเกงในเหยื่อเอาเงิน 8 พันหนี

กองปราบบุกจับ “เติ้ล หนองปรือ” โจ๋เนรคุณ ชวนพวกรวม 6 ราย รุมทุบหัวผู้มีพระคุณ ก่อนล้วงกางเกงในเหยื่อเอาเงิน 8 พันหลบหนี
วันนี้ ( 2 มิ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. และ พ.ต.ท.เดชวุฒิ อุตรศาสตร์ สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุมตัว นายภูริเดช (สงวนนามสกุล) หรือ “เติ้ล หนองปรือ” อายุ 19 ปี ตามหมายจับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ที่ 18/2566 ลงวันที่ 19 เมษายน 2566 ข้อหา “ร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธติดตัวไปด้วย โดยใช้ยานพาหนะฯ เพื่อให้พ้นการจับกุม” ได้ที่บริเวณจุดพักคอยผู้โดยสาร สถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์ แขวงและเขตจตุจักร กรุงเทพฯ
สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายภูริเดช ผู้ต้องหา พร้อมพวกรวม 6 คน ได้ร่วมกันวางแผนปล้นทรัพย์ นายประสิทธิ์ (สงวนนามสกุล) เนื่องจากเคยอาศัยอยู่ด้วยกันมาก่อน จึงทราบว่า นายประสิทธิ์มักจะพกเงินสดติดตัวจำนวนมาก วันเกิดเหตุทั้ง 6 คนได้ขับรถกระบะมาจอดซุ่มอยู่ใกล้บ้านพักของผู้เสียหาย ก่อนจะทำทีโทรศัพท์เรียกให้ออกมาพบหน้าบ้าน เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อเดินออกมาพูดคุย นายภูริเดช ได้หยิบท่อนไม้ในบริเวณนั้นฟาดเข้าที่ศีรษะอย่างแรงจนล้มคว่ำลงไปกองกับพื้น จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดได้กรูเข้าชก เตะต่อย อย่างไร้ความปราณี ก่อนจะเอาเงินสดจำนวน 8,000 บาทที่ผู้เสียหายซ่อนไว้ในกางเกงชั้นในแล้วพากันขึ้นรถกระบะหลบหนีไป
ต่อมาผู้เสียหายพาร่างสะบักสะบอมเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน สภ.บางละมุง จนกระทั่งชุดสืบสวนสามารถตามลากคอได้ยกแก๊ง 6 ราย ส่งฟ้องศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ซึ่งในเวลาต่อมาศาลได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี แต่นายภูริเดช กลับไม่ได้มารายงานตัวตามกำหนดนัดของศาลและได้หลบหนีไป กระทั่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม สืบทราบว่า นายภูริเดช กำลังขึ้นรถไฟไปหานายจ้างในพื้นที่จังหวัดชุมพร จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป