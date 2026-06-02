แท็กซี่น้ำใจงาม! เก็บเงินสดกว่า 3 แสนบาทของนักท่องเที่ยวศรีลังกา ส่งคืนครบ เจ้าของสุดซาบซึ้ง

โชเฟอร์แท็กซี่พลเมืองดี เก็บเงินสด กว่า 3 แสน ประสาน สวพ.FM91 ส่งคืนผู้โดยสารนักท่องเที่ยวชาวศรีลังกา ครบทุกบาท
วันนี้ (2 มิ.ย.) ที่สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สวพ.FM91 น.ส.ไจตนย์ ศรีวังพล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จำกัด
ผู้ร่วมดำเนินงานสถานีวิทยุ สวพ.FM91 นายสกล ถาวรกาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุ สวพ.FM91 พร้อมด้วย น.ส.พิชญา อังคทะวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายรายการ สวพ.FM91 และน.ส.จิตต์ผ่องใส ศรีวังพล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเเละจิตอาสาสัมพันธ์ สวพ.FM91 ร่วมเป็นสักขีพยาน ส่งมอบเงินสด กว่า 3 แสนบาท คืนเจ้าของ
สืบเนื่องจากเช้า วันนี้ (2 มิ.ย.) เวลา 08.37 น. นายปฐพี แย้มเสนาะ อายุ 50 ปี ชาวจ.สมุทรปราการ โชเฟอร์แท็กซี่ สีเขียวเหลือง โทรมาแจ้ง ที่ สถานีวิทยุ สวพ.FM91 ว่า เก็บกระเป๋าสะพายสีดำ ยี่ห้อ BIAOWANG (ไบโอแวง) ภายในมีเงินสด 8,500 ยูโร (คิดเป็นเงินไทย 322,269 บาท) รองเท้าผ้าใบ
1 คู่ สีขาว ยี่ห้อทอมมี่ ฮิลฟิเกอร์ (Tommy Hilfiger) และกุญแจห้องพัก เป็นของผู้โดยสารต่างชาติ รับมาจาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไปส่ง สีลมซอย 19 เวลาประมาณ เมื่อเวลา ประมาณ 08.10 น. เบื้องต้นนายปฐพี แจ้งว่ามีนัดส่งลูกค้าเวลา 11.00 น.วันนี้ แต่ลูกค้าเปลี่ยนเวลายกเลิกนัดจึงรีบเดินทางมาที่สวพ.FM91
“พอเก็บได้ แล้วรู้สึกตกใจ เห็นเงินจำนวนมาก และอยากส่งคืนทันที เพราะเก็บไว้ จะเป็นภาระด้วย ต้องตามหาเจ้าของ เงินไม่ใช่ของเรา เคยเก็บได้ก็ส่งคืนตลอด ส่วนมากเป็นโทรศัพท์มือถือและเงินหลักพัน ซึ่งรู้และเห็นว่าเป็นของใคร แต่กรณีนี้วางไว้ตรงแผงวางของหลังเบาะกระจกหลังรถ เพิ่งมาเห็นทีหลัง จึงไม่มั่นใจว่าเป็นของใคร จึงประสานส่งคืนสวพ.FM91 ช่วยตามหาเจ้าของที่แท้จริง อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ทุกคนเห็นว่า แท็กซี่อย่างพวกผม ก็ไม่คิดที่จะเอาของผู้โดยสาร เก็บได้ก็ส่งคืน ”
ขณะเดียวกันทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91 ประกาศตามหาเจ้าของ และมีพนักงานของอาคารที่พักของชาวต่างชาติ โทรมาแจ้งลืมของที่ สวพ.FM91 ด้วย จึงได้นัดหมายประสานส่งคืน
Mr.Mohammed Aashif และ Mr. Mohammed Onaiz ชาวศรีลังกา เจ้าของเงิน กล่าวว่า “มาเที่ยวเมืองไทย แล้วใช้บริการแท็กซี่ พอลืมเงินไว้ ก็รู้สึกกังวลมาก เพราะตอนขึ้นรถมา รู้สึกเพลียและง่วง จึงวางกระเป๋าไว้ข้างหลังที่พิงศีรษะ พอถึงที่พักลงจากรถ ถึงรู้ตัวว่าลืมไว้ จากนั้นไปแจ้งความ แล้วกลับมารอที่พัก แต่เข้าห้องไม่ได้ เพราะกุญแจอยู่ในกระเป๋าที่ลืมไว้ ดีใจมาก ที่มีแท็กซี่เก็บเงินได้และส่งคืน ขอบคุณแท็กซี่คนดีและสถานีวิทยุ สวพ.FM91 ที่ประสานส่งคืน ขอมอบสินน้ำใจจำนวนหนึ่งให้แท็กซี่คนดี เป็นการขอบคุณ