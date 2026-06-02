ปคม.บุกจับคาราโอเกะสัตหีบ ลวงสองเด็กสาววัย 15 ค้ากาม

ตำรวจ ปคม. บุกทลายคาราโอเกะสัตหีบ ลวงสองเด็กสาววัย 15 ค้าประเวณี หักหัวคิวครั้งละ 300 บาท
วันนี้ (2 มิ.ย.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.อลงกต คชแก้ว ผกก.5 บก.ปคม. พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.2 บก.ปคม. พ.ต.ท.นัฐพล ดาวเวียง สว.กก.5 บก.ปคม.นำกำลังจับกุม น.ส.สกุลณา อายุ 43 ปี และ นายนิวัฒน์ อายุ 37 ปี ทั้งสองเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหา “สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ฯ”ได้ที่ร้านคาราโอเกะ หมู่ที่ 4 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคม. และมูลนิธิ International Protection Alliance (IPA) และ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ Our Rescue ประเทศไทย ได้เข้าช่วยเหลือ น.ส.เอ และ น.ส.บี (นามสมมติ) อายุ 16 ปี สองเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ นำตัวเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองและฟื้นฟูจิตใจ ก่อนจะทำการซักถามจนทราบว่า เมื่อกลางปี 2567 ขณะนั้นพวกตนอายุเพียง 15 ปี ได้ไปเที่ยวที่พัทยา จ.ชลบุรี ก่อนจะถูกชักชวนให้มาทำงานที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.สัตหีบ โดยมี นายนิวัฒน์ ขับรถกระบะมารับไปส่งที่ร้าน และบังคับให้ทำงานทันทีในวันรุ่งขึ้น
สำหรับพฤติกรรมของร้านแห่งนี้ เปิดบังหน้าเป็นร้านคาราโอเกะ โดย น.ส.สกุลณา เจ้าของร้านจะให้เด็กนั่งดริ๊งก์กับแขกก่อนเสนอขายบริการทางเพศ ในราคาครั้งละ 1,500 บาท เงินทั้งหมดลูกค้าต้องโอนหรือจ่ายสดให้ น.ส.สกุลณา โดยตรง ก่อนจะส่งตัวเด็กไปร่วมประเวณีที่รีสอร์ตใกล้ร้าน โดยทางร้านจะหักหัวคิว 300 บาท เหลือให้เด็ก 1,200 บาท แถมนายจ้างรายนี้ยังอมเงินไว้ จ่ายให้เป็นรายเดือนทุกสิ้นเดือน มิหนำซ้ำยังหักค่าน้ำค่าไฟเพิ่มอีกคนละ 200 บาท
จากการสืบสวนเชิงลึกของเจ้าหน้าที่พบว่า น.ส.สกุลณา และ นายนิวัฒน์ แม้จะเลิกราในฐานะสามีภรรยากันไปแล้ว แต่ยังคงร่วมมือกันทำธุรกิจบาปนี้อย่างเป็นล่ำเป็นสันอยู่ในพื้นที่ อ.สัตหีบ และที่น่าตกใจคือ ทั้งคู่เคยถูกจับกุมในคดีค้ามนุษย์มาแล้ว แต่กลับไม่เข็ดหลาบ ท้าทายกฎหมายเปิดร้านทำพฤติกรรมเดิมซ้ำอีก กระทั่งเจ้าหน้าที่วางแผนบุกเข้าจับกุม น.ส.สกุลณา และนายนิวัฒน์ได้ที่ร้านคาราโอเกะดังกล่าว ตรวจสอบพบพนักงานในร้านอีกกว่า 20 คน แต่อายุเกิน 18 ปีแล้ว
สอบสวน น.ส.สกุลณา ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ส่วน นายนิวัฒน์ ให้การภาคเสธ อ้างว่า ตนเองแค่ทำหน้าที่หาเด็กและขับรถรับ-ส่งมาทำงานที่ร้านเท่านั้นและไม่เคยรู้เลยว่าในร้านมีการค้าประเวณีเด็ก จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งพนักงานสอบสวน บก.ปคม. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป