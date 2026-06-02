ดีเอสไอเชิญ “หมอพรทิพย์-แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ” ให้ความเห็นกรณีบาดแผลขาขวาด้านหลัง “แตงโม” ก่อนสรุปส่ง ป.ป.ช.

MGR Online - “พ.ต.ต.ณฐพล” เตรียมสรุปสำนวนคดี “แตงโม” ส่ง ป.ป.ช. สิ้นเดือน มิ.ย.69 เผยเชิญ “หมอพรทิพย์-แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ” ให้ความเห็นบาดแผลอาจไม่ได้มาจากใบพัดเรือ
วันนี้ (2 มิ.ย.) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารซี (C) ชั้น 9 กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผอ.กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนที่ 20/2568 ได้เชิญแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ร่วมกับ พ.อ.นพ.ธวัชชัย กาญจนรินทร์ , นายเอกราช นามโภคิน และ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นทางวิชาการ เพื่อร่วมตรวจสอบการเสียชิวิตของ น.ส.นิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ “แตงโม” อดีตนักแสดงหญิงชื่อดัง บริเวณบาดแผลขาขวาด้านหน้าไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ และต่อมามารดาของแตงโมได้นำส่งเอกสารให้กับคณะพนักงานสืบสวนตรวจพบว่า มีบาดแผลหลายจุด ทั้งขาขวาและขาซ้าย
พ.ต.ต.ณฐพล เปิดเผยก่อนการประชุม ว่า คณะพนักงานสืบสวนได้สืบสวนสอบสวนมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว จึงคาดว่าภายในเดือน มิ.ย.69 จะได้มีการสรุปสำนวนคดีการสืบสวนพร้อมความเห็นทางคดีแน่นอน โดยช่วงที่ผ่านมา พบประเด็นสงสัยของรูปภาพที่ปรากฏในสื่อ และตำแหน่งระบุพิกัด (GPS) ที่พยานได้เคยเข้ามาให้การ ประกอบกับคำพิพากษาของศาลในหลายคดีก็มีข้อเท็จจริงหลายเรื่องที่ไม่ตรงกัน จึงลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานและนำสิ่งของที่ได้จากมารดาของคุณแตงโมไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
พ.ต.ต.ณฐพล เผยว่า วันนี้ได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 3 ราย และ 1 ใน 3 คือ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ที่เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช และแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านบาดแผลศัลยกรรมตกแต่ง มาให้ข้อมูลเรื่องบาดแผลขาหลังด้านขวาของคุณแตงโม รวมทั้ง ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีอย่างนายเอกราช นามโภคิน เพื่อที่จะได้นำภาพจำลองที่อยู่ในคำพิพากษาศาลออกมาจำลองเป็นภาพสี และจัดทำภาพใหม่ขึ้นมา ซึ่งสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมที่ผ่านมานั้น ได้มีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมจึงหรือไม่ การตรวจสอบข้อเท็จจริงตรงนี้เราจะอาศัยผลทางนิติวิทยาศาสตร์และการตรวจสอบทางเทคโนโลยี ประกอบคำให้การของพยานในชั้นศาลที่ไม่ตรงกันเลยเป็นหลัก
เมื่อถามว่าบาดแผลด้านหลังขาขวาของแตงโม ถือเป็นภาพใหม่ที่พบ และจะนำไปตรวจสอบอย่างไรได้บ้างนั้น พ.ต.ต.ณฐพล ระบุว่า เราพบข้อเท็จจริงว่าบาดแผลด้านหลังขาขวาดังกล่าวนี้ยังไม่เคยมีการถูกพิจารณาในชั้นศาลมาก่อน และหากดูจากสำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ชุดก่อนหน้านี้ ก็มีอะไรที่น่าสงสัยอยู่ เราจึงต้องมีการจำลองบาดแผล ว่าบาดแผลดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรได้บ้าง ตนอยากให้ทางแพทย์ที่เชิญมา ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลความน่าจะเป็นดีกว่า จะได้ข้อสรุปนำไปผนวกกับข้อเท็จจริงได้ด้วย
พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวเสริมว่า พนักงานสืบสวนจะดูว่าในการสอบสวนคดีอาญาที่ผ่านมามีการบิดเบือนข้อเท็จจริงสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมหรือไม่ และด้วยสาเหตุอะไร จึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติก่อน เพราะหากพิสูจน์ได้ว่ามีกระบวนการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมจริง ก็จะนำไปสู่การประมวลเรื่องขอรับเป็นคดีพิเศษได้ พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง ดีเอสไอก็ต้องส่งสำนวนให้ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนต่อไป