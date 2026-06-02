จนมุม! นักโทษแหกคุกเรือนจำชั่วคราวบ้านร่องห้า อ้างปัญหาครอบครัว

MGR Online - กรมราชทัณฑ์ แจงจับกุมผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวร่องห้า สังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยา ที่หลบหนีเรียบร้อยแล้ว ได้รับความร่วมมือจากตำรวจ-ฝ่ายปกครอง
วันนี้ (2 มิ.ย.) จากกรณี นายเดชรัตน์ หรือ “น๊อต” ชูคำหอม อายุ 28 ปี ซึ่งต้องโทษในคดีมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์) ไว้ในครอบครอง , มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต กำหนดโทษจำคุก 2 ปี 12 เดือน เหลือโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน 12 วัน ได้ก่อเหตุหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวบ้านร่องห้า
ซึ่งผู้ต้องขังดังกล่าวมีอัตราโทษเหลือน้อยและเป็นนักโทษชั้นดี จึงได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเรือนจำออกฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรภายนอกเรือนจำ ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใกล้พ้นโทษที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ออกมาฝึกวิชาชีพ ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สังคม สถานที่ในการควบคุม จึงไม่ได้มีความมั่นคงที่มีกำแพงสูงล้อมรอบเหมือนเรือนจำปิด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 31 พ.ค.69 เวลาประมาณ 15.00 นาฬิกา นั้น
ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องขังดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย โดยจับกุมตัวได้บริเวณหมู่บ้านปินเหนือ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เมื่อเวลาประมาณ 04.00 นาฬิกา ของวันนี้ (2 มิ.ย.69) เบื้องต้นสาเหตุการหลบหนีเกิดจาก ปัญหาทางครอบครัว
กรมราชทัณฑ์ขอขอบคุณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ผู้กำกับการตำรวจภูธรดอกคำใต้ คณะชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย รวมถึงเครือข่ายฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชนในท้องที่จังหวัดพะเยาและสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวทุกแห่ง ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการติดตามตัวผู้ต้องขังหลบหนีดังกล่าวกลับมาได้สำเร็จ ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะเพิ่มมาตรการและความเข้มงวดในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้มากยิ่งขึ้นต่อไป