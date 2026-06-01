ตร.รวบ2มือปืนวัย15ปี ประกบไล่ยิงหนุ่ม19ปีปมเหตุชูของลับ หนุ่ม19โชว์พระที่คอรอดมาได้เพราะศรัทธา

เมื่อเวลา 17.00น. วันที่ 1 มิ.ย.69 ที่สภ. รัตนาธิเบศร์ พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ , พ.ต.ท.ประชา ฮุงหวลวีรกุล สว.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้ร่วมกันจับกุมตัว นาย มิตร อายุ15ปี และ นายปอนด์ อายุ 15 ปี 2มือปืนแกงค์ทรายทอง พร้อมของกลางคือ 1. ไทยประดิษฐ์ ลูกจุด38 2.ปืนอัดลม 3.เสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาคือ 1.พยายามฆ่า 2.พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ 3.ยิงปืนในที่ สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ภาพจากกล้องววจรปิดจับภาพวันที่ 29 พ.ค.69 เวลาประมาณ 01.03น. จับภาพ นาย มิตร อายุ15ปี และ นายปอนด์ อายุ 15 ปี ขี่รถจยย.อยู่เลนขวา ขี่ประกบนายแบงค์ฯ ผู้เสียหาย ที่อยู่เลนซ้าย หลังจากนั้นมีเสียงยิงปืน 1 นัด และมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจยย.ตามไปประมาณ 4-5 คัน ถัดไปประมาณ 2-3นาที กล้องวงจรปิดจับภาพรถของผู้เสียหายย้อนศรหนีกลับมา แล้วหายจากกล้องวงจรปิดไป
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 29 พ.ค.69 เวลา 01.03น. นาย มิตร อายุ15ปี และ นายปอนด์ อายุ 15 ปี (ผู้ก่อเหตุ) ได้ขี่รถจยย. พร้อมกับเพื่อนประมา 10 คน ประกบไล่ยิง นายแบงค์ อายุ19ปี (ผู้เสียหาย)และกลุ่มเพื่อน ยิงประมาณ 8-9นัด ที่บริเวณหน้าสนามบินน้ำ ไปถึงหน้าการไฟฟ้านครหลวงใกล้ปั๊ม ปตท.บางจาก หลังจากนั้น นายแบงค์ฯ ได้ขี่รถย้อนศรหนีกลับมาตามกล้องวงจรปิด
จากการสอบถาม นายมิตร อายุ15ปี (ผู้ก่อเหตุมือยิง) เล่าว่า กล่าวว่า ตนขับขี่รถจยย.เล่นกับเพื่อน 2 คน ไปเจอกลุ่มเพื่อน จึงขับตามกันไป รวม 5-6 คัน ก่อนมาเจอคู่อริขับขี่รถจยย.มา 2-3 คัน ตะโกนให้ของลับ ตนจึงยิงปืนใส่ 1 นัด แต่ไม่โดนใคร ตนอายุเพียง 15 ปี เพิ่งเคยก่อเหตุลักษณะนี้ประมาณ 2-3 ครั้ง ซึ่งตนอยู่แก๊งทรายทอง ส่วนอาวุธปืนทำเอง ซื้อลูกกระสุนมาจากรุ่นพี่ยิงได้ทีละ 1 นัด
ทางด้าน นายแบงค์ อายุ 19 ปี เล่าว่า วันเกิดเหตุ จนไปตกกุ้งที่เขื่อนวัดสนามเหนือปากเกร็ด หลังตากนั้นเจอกับกลุ่มคนก่อเหตุ เขามากับเพื่อนประมาณ 10 กว่าคน มีการมองหน้ากัน ตนจึงบอกกับเพื่อนว่าให้รีบแยกเพราะไม่อยากมีเรื่อง และบอกให้เพื่อนรีบขับรถออกไป ให้เข้าเซเว่นเพื่อเลี่ยงการปะทะ พวกตนจึงเข้าเซเว่น หลังจากนั้นประมาณ 10 นาที พวกตนจึงขี่รถออกจากเซเว่น และขับรถไปถึงที่แยกสนามบินน้ำ แต่ดันไปเจอกับแกงค์ผู้ก่อเหตุอีกครั้ง และตนถูกเขาไล่ยิงตั้งแต่แยกสนามบินน้ำ จนถึงปั๊มปตท.บางจาก และตนจำได้ว่าถูกคู่กรณีไล่ยิงขณะขับรถขาไป 4-5 นัด และขาวนกลับมาอีก 2-3 นัด ไล่มาจากถนนเลนเดียวกัน พอตนกลับรถก็ยิงข้ามเลนมา มีการจ่อปืนยิงที่หน้าด้วยแต่ไม่โดน ตนมากับเพื่อน 4 คน ซ้อนท้ายรถจยย.มากัน 2 คัน ส่วนคู่กรณีคาดว่ามีเกือบ 20 คน ตนไม่เคยรู้จักหรือมีเรื่องกันมาก่อน ซึ่งตอนเกิดเหตุคือตนกับเพื่อนเพิ่งไปตกกุ้งกันมาและกำลังจะกลับบ้าน เพิ่งเคยขับขี่รถจยย.ผ่านมาแถวนี้ครั้งแรก ตนไม่รู้ว่าที่รอดมาได้เพราะตนคล้องพระเครื่องและวัตถุมงคล มีหลวงปู่สายวัดบางรักใหญ่ หลวงพ่อรวย วัดตะโก ตระกรุดหลวงปู่สุดวัดกาหลงเพราะตนผ่านการถูกไล่ยิงมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งตนยืนยันว่าไม่เคยให้ของลับ มีแต่คู่กรณีขับขี่รถจยย.มามองหน้าแถวหน้าร้านสะดวกซื้อก่อนที่จะขับออกไปและไปเจอกันกลางทาง