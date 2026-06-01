บุกรวบครูฝรั่ง อดีตผู้ช่วย ผอ.โรงเรียนนานาชาติ ข่มขืนลูกศิษย์ขณะสอนพิเศษ พบคลิปลามกในมือถือเพียบ

ปคม.ตามรวบครูฝรั่ง อดีตผู้ช่วย ผอ.โรงเรียนนานาชาติ หนีคดีข่มขืนลูกศิษย์คาบ้านพักขณะสอนพิเศษ พบภาพ-คลิปลามกอนาจารในโทรศัพท์อื้อ
วันนี้ ( 1 มิ.ย.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม.และ พ.ต.ต.ชัยกฤต ทิพย์วงศา สว.กก.1 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นายเจมส์ สัญชาติแคนาดา อายุ 68 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสีคิ้ว ที่ 18/2569 ลงวันที่ 22 ม.ค.69 ข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญ ด้วยประการใดๆ โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้, กระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และเป็นการกระทำต่อศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล” ได้ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
สืบเนื่องจาก น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 15 ปี เคยเป็นนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งในพื้นที่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีนายเจมส์ ผู้ต้องหา เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งทางผู้ปกครอง น.ส.เอ ไว้วางใจเห็นว่า นายเจมส์ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นครูที่มีประสบการณ์สามารถดูแลบุตรของตนเองได้ จึงว่าจ้างให้มาสอนพิเศษให้ที่บ้านพักเป็นประจำ ประมาณสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง คิดค่าสอนชั่วโมงละ 500 บาท ต่อเนื่องมานานกว่า 3 ปี
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ขณะที่นายเจมส์เดินทางมาสอนตามปกติ ก็ได้อาศัยจังหวะที่อยู่กับผู้เสียหายตามลำพัง ออกอุบายให้ผู้เสียหายพาเข้าไปในห้องนอน ก่อนใช้กำลังบังคับข่มขืน หลังเกิดเหตุ น.ส.เอ ได้นำเรื่องที่เกิดขึ้นมาเล่าให้ผู้ปกครองฟัง จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้ ที่ สภ.ปากช่อง พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนจับกุมได้พร้อมของกลางคลิปวิดีโอและภาพถ่ายลามกอนาจารในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาเป็นจำนวนมาก
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลจังหวัดสีคิ้ว แต่ผู้ต้องหาได้ยื่นประกันขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดี แต่ภายหลังกลับทยอยนำทรัพย์สินส่วนตัว โดยเฉพาะทองคำ ออกจำหน่ายเพื่อแปลงเป็นเงินสด ก่อนหลบหนีออกนอกพื้นที่ ระหว่างนั้นครอบครัวผู้เสียหายประสานThe HUG Project (โครงการฮัก) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานด้านการป้องกัน คุ้มครอง และเยียวยาเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อให้ช่วยติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า ผู้ต้องหา ได้หนีไปกบดานกับเพื่อนชาวต่างชาติในพื้นที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาอ้างว่าหลบหนีมาเช่าบ้านอยู่ เนื่องจากทะเลาะกับแฟนสาวชาวไทย และต้องการความสงบ จึงนำตัวส่งศาลจังหวัดสีคิ้วดำเนินตามกฎหมายต่อไป