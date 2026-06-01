สาวร้องโดนป้าข้างบ้านป่วนทุบกำแพง-ส่งเสียงดังกลางดึกแทบทุกคืน จนเครียดสะสม

สาววัย 24 ปี ร้องขอความช่วยเหลือทีมงานเพจสายไหมต้องรอด ถูกป้าข้างบ้านมีพฤติกรรมทุบกำแพงและส่งเสียงช่วงกลางดึกประจำ จนเกิดความเครียดสะสม
วันนี้ (1 มิ.ย.) น.ส.ออม อายุ 24 ปี ผู้เสียหายเดินทางเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด หลังได้รับความเดือดร้อนจากเพื่อนบ้านข้างเคียง ที่มีพฤติกรรมทุบกำแพงและส่งเสียงดังในช่วงกลางดึกเป็นประจำ จนส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนของคนในครอบครัว ต้องทนฟังเสียงดังแทบทุกคืน จนเกิดความเครียดสะสม
น.ส.ออม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ค.ที่ผ่านมา ตนเพิ่งย้ายเข้ามาเช่าอยู่ในบ้าน ลักษณะทาวน์โฮม 3 ชั้นครึ่ง โดยคืนแรกที่ย้ายเข้ามาและจัดเก็บสิ่งของเสร็จประมาณ ตี 4 ได้ยินเสียงคล้ายการทุบกำแพงหรือวัตถุบางอย่างจากบ้านข้างเคียง แต่ในตอนแรกไม่ได้ติดใจ คิดว่าเป็นผลมาจากความวุ่นวายการขยย้ายข้าวของของตนเอง
จากนั้นไม่นานก็เริ่มสังเกตว่า เมื่อใดก็ตามที่ตนเดินทางกลับถึงบ้านในช่วงค่ำ มักจะมีเสียงทุบกำแพง ดังมาจากบ้านเพื่อนบ้านเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วง 3 ทุ่ม จนถึงหลังเที่ยงคืน บางครั้งต่อเนื่องถึงตี 1 ลักษณะเสียงไม่ใช่การเคาะด้วยมือ แต่คล้ายการใช้ของแข็งหรืออุปกรณ์บางอย่างทุบกับผนังกำแพง
น.ส.ออม เปิดเผยอีกว่า บ้านของตนเองอยู่รวมกัน 5 คน มีลูกชายอายุขวบครึ่งสามี รวมถึงพ่อและแม่ ผู้เสียหาย บอกว่า บอกว่าในช่วงที่ตนไม่อยู่บ้านไม่เคยได้ยินเสียงดัง แต่เมื่อตนเองกลับมาถึงบ้าน เสียงทุบก็มักจะเกิดขึ้นทันที จนทำให้สงสัยว่า อาจเพ่งเล็งตนเองเป็นพิเศษ เพราะเพื่อนบ้านมีกล้องวงจรปิด
มีครั้งหนึ่งที่ตนเองพยายามตะโกนบอกอีกฝ่ายให้ลดเสียงรบกวน เพราะดึกมาก นอนไม่ได้ ลูกก็สะดุ้งตื่น แต่หลังจากตะโกนไป อีกฝ่ายกลับเงียบไปชั่วคราว ก่อนจะกลับมาส่งเสียงดังอีกในภายหลัง
และขณะที่ตนเองทำอาหารอยู่ด้านหลังครัว ซึ่งมีเพียงกำแพงกั้น ก็จะถูกเพื่อนบ้านสาดน้ำปลาใส่ ถึงขั้นต้องเดินไปแจ้งความ เมื่อสอบถามเจ้าของบ้านเช่า และเพื่อนข้างบ้าน บอกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ แต่รู้ว่า เพื่อนบ้านเป็นหญิงสูงอายุ อาศัยอยู่กับน้องชาย โดยสามีและลูกได้แยกย้ายออกไปแล้วก็สงสัยว่า ไม่เคยมีการพูดคุยหรือมีปัญหากระทบกระทั่งกันมาก่อน ยังแปลกใจว่า ทำไมเพื่อนบ้านถึงแสดงพฤติกรรมแบบนี้
กระทั่งเมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ขณะขับรถออกจากบ้าน เพื่อไปทำงาน ได้พบหญิงข้างบ้าน กำลังขับรถสวนมา ก่อนจะลดกระจกรถลง และชูนิ้วกลางใส่ตน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว มีหลักฐานกล้องวงจรปิด
โดยตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ยืนยันว่า เสียงทุบจากบ้านข้างเคียง ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบทุกวัน บริเวณชั้น 3 จนสร้างความเดือดร้อนและความเครียดให้กับคนในครอบครัวเป็นอย่างมาก
ทางด้านนายเอกภพ กล่าวว่า หลังรับเรื่องร้องเรียน จะประสานตำรวจ สน.สายไหม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เคยเข้าตรวจสอบแล้วหลายครั้ง แต่คู่กรณีไม่ยอมออกมาพูดคุย หาทางออกร่วมกัน
หากคู่กรณี ยังคงมีพฤติกรรมเดิมและไม่ให้ความร่วมมือ ก็อาจจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญ รวมถึง มีการกล่าวอ้างว่า มีการสาดน้ำปลาใส่เสื้อผ้าของผู้เสียหาย ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์
นอกจากนี้ ยังพบว่า ยังไม่ได้มีผู้เสียหายเพียงรายเดียว แต่เพื่อนบ้านรายอื่นในละแวกเดียวกัน ก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน ส่วนประเด็นการย้ายออกจากบ้านเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า เพื่อยุติปัญหา คุณเอกภพ มองว่า เป็นการสร้างภาระให้ผู้เช่า เสียค่าใช้จ่ายหาที่อยู่อาศัยใหม่ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ควรเป็นฝ่ายต้องย้ายหนี ขณะที่ผู้ก่อเหตุยังคงกระทำพฤติกรรมเดิมต่อไป จึงควรหาทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และทำให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกัน