พลังศรัทธากว่า 5,000 คน จุดวิสาขประทีป แปรอักษรพุทธประวัติ เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชนกว่า 5,000 คน ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีป แปรอักษรเป็นภาพเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2569 พร้อมเวียนประทักษิณและสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรถวายเป็นพุทธบูชา
พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เปิดเผยว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้รับรองให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ พร้อมส่งเสริมคุณธรรม สันติภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างมวลมนุษยชาติ
สำหรับกิจกรรมภายในวัดพระธรรมกายตลอดวัน ประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ขณะที่ภาคบ่ายมีพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต 19 รูป ประกอบด้วยสามเณรอุบาสก 11 รูป และสามเณรเปรียญธรรม 8 รูป โดยได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.9 ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์
ส่วนกิจกรรมภาคค่ำ มีพิธีจุดวิสาขประทีปและแปรอักษรเป็นภาพพุทธประวัติ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว เป็นประธานสงฆ์ จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 8,415,000,000 จบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา
นอกจากนี้ วัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศ ยังได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติในกว่า 15 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย เนปาล สวิตเซอร์แลนด์ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย เวียดนาม ศรีลังกา จีน แคนาดา ฮ่องกง มาเลเซีย และอิตาลี โดยมีกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การเวียนประทักษิณ จุดประทีป ถวายสังฆทาน เจริญพระพุทธมนต์ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั่วโลก
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะนำไปสู่ความสงบสุขทั้งต่อตนเอง สังคม และโลกโดยรวม