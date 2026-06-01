ผักตบชวายึดคลองหน้าวัดตาวัย80สุดทนทำงานไม่ได้ต้องกินมาม่าประทังชีวิตโวยหน่วยงานรับปากแล้วเงียบ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ชาวบ้านหมู่ที่ 5 บริเวณหน้าวัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน กรณีคลองประปาเก่าบริเวณหน้าวัดมีผักตบชวาเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นจนเต็มลำคลอง ส่งผลให้ชาวบ้านที่ต้องพึ่งพาเรือในการสัญจรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ไม่สามารถเดินทางได้ตามปกติ นอกจากนี้ ประชาชนที่ตั้งใจเดินทางมาทำบุญปล่อยปลาและให้อาหารปลาที่หน้าวัดก็ไม่สามารถทำกิจกรรมได้เช่นกัน
จากการสอบถาม นายประเทือง (นามสมมุติ) อายุ 80 ปี เปิดเผยว่า ตนได้รับผลกระทบอย่างหนักจนต้องรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประทังชีวิตมาเป็นสัปดาห์แล้ว อีกทั้งเมื่อถึงเวลาก็ไม่สามารถนำเรือออกไปรับนักเรียนได้ เนื่องจากในคลองมีผักตบชวาหนาแน่นมาก ที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงาน แต่ก็พบว่ามีการปัดความรับผิดชอบกันไปมา ทั้งนี้ คลองประปาเก่าดังกล่าวมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังคลองบางกะผึ้ง ซึ่งสภาพที่เป็นอยู่ทำให้ปัจจุบันไม่มีใครเดินทางมาให้อาหารปลาที่หน้าวัดเสด็จอีกเลย
ด้าน นางสมนึก ขำสะอาด อายุ 74 ปี กล่าวว่า ตนได้ร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานแล้วแต่ยังไม่มีใครเข้ามาแก้ไข ทำให้ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากมาก โดยพื้นที่คลองแห่งนี้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สวนพริกไทย ซึ่งนายก อบต. เคยรับปากว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีความคืบหน้า ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่สุดในตอนนี้คือชาวบ้านที่ต้องใช้เรือเป็นหลัก อย่างตนเองเวลาจะเดินทางไปพบแพทย์ก็ต้องพายเรือมาขึ้นที่ท่าน้ำวัดเสด็จเพื่อต่อรถโดยสาร
ขณะเดียวกัน ประชาชนที่เดินทางมาทำบุญปล่อยปลาต่างระบุว่า รู้สึกหดหู่ใจเมื่อเห็นสภาพคลองที่เต็มไปด้วยผักตบชวา เพราะกังวลว่าสัตว์น้ำจะขาดออกซิเจน บางคนถึงกับต้องออกแรงแหวกผักตบชวาเพื่อหาช่องว่างสำหรับปล่อยปลา จึงอยากวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเร่งลงพื้นที่บูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในคลองแห่งนี้โดยเร็วที่สุด