น้ำตาสาวเหนือ จำนำมือถือเป็นค่ารถจากเชียงใหม่มาร้องขอความเป็นธรรมมูลนิธิดัง ผัวตกนั่งร้านพิการ นายจ้างไม่เหลียวแล

สุดรันทด ภรรยาจำนำมือถือเป็นค่ารถจากเชียงใหม่ บุกร้องทนายรณณรงค์ หลังสามีตกนั่งร้านเจ็บสาหัส แต่นายจ้างปัดความรับผิดชอบ หน่วยงานรัฐเพิกเฉย วอนทวงความเป็นธรรมให้ครอบครัวทั้งน้ำตา
วันที่ 31 พฤษภาคม 69 ที่สำนักงานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี น.ส.ศรุตา กันทะยศ หรือน้าเกตุ อายุ 59 ปี เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำหลักฐานเอกสารต่างๆ เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานมูลนิธิ นางชฎาภรณ์ พงศ์ทองเมือง ที่ปรึกษามูลนิธิ เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับสามี หลังทำงานแล้วตกจากที่สูงในไซต์งานของบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ จนได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ทางนายจ้างกับไม่รับผิดชอบเหลียวแล ตนเองเข้าร้องเรียนกลับหน่วยงานของรัฐหลายแห่งเรื่องก็เงียบหาย จึงต้องเดินทางจากเชียงใหม่มาร้องที่มูลนิธิในวันนี้
น้าเกตุ เล่าทั้งน้ำตาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวัน 24 เมษายน 69 ช่วงบ่าย 3 โมง ขณะสามีของตนเองคือนายศฤงคาร กันทะยศ หรือเทพ อายุ 55 ปี ทำงานอยู่ในไซต์งาน บริษัทชื่อดังในตัวเมืองเชียงใหม่ แล้วนั่งร้านพังตกลงมาจากที่สูงได้รับบาดเจ็บสาหัส กระดูกซี่โครงหัก, เอ็นหัวไหล่ฉีก, กระดูกนิ้วชี้-นิ้วกลางหัก, กระดูกหน้าผาก-ขากรรไกรร้าว ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเทพปัญญา นอนพักรักษาตัวอยู่นานหลายวัน
พอกลับมาถึงบ้านสามีก็กลายเป็นเหมือนคนพิการไม่สามารถช่วยตนเองได้ ตนต้องอาบน้ำล้างก้นให้ทุกวัน จนสามีบออยากตายต้องคอยให้กำลังใจพูดปลอบใจเสมอ วันนี้ตนเดินทางเข้าร้องเรียนกับหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นที่ศาลากลางจังหวัด พม. ประกันสังคม แม้กระทั่งคดีที่แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทุกหน่วยงานเงียบหายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ออกไม่สามารถเอาผิดนายจ้างได้ให้ตนไปฟ้องร้องค่าเสียหายทางแพ่งเอาเอง ตนหมดหนทางที่จะต่อสู้จริงๆ ก่อนจะมาจาก บ้านที่เชียงใหม่ตนได้นำโทรศัพท์มือถือไปจำนำ เพื่อเป็นค่ารถเดินทางมาร้องเรียนกับทางมูลนิธิให้ช่วยเหลือตนด้วย (ร้องไห้ตลอดเวลาที่เล่าเรื่อง)
ขณะที่นางชฎาภรณ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ผู้เสียหายเดือดร้อนมาก เงินประกันสังคมก็ได้ไม่ตรงกับที่ทำไว้ มูลนิธิจะพาไปร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพราะเขาลำบากจริงๆ ขนาดต้องเอามือถือไปจำนำเอาเงินมาซื้อตั๋วรถ เพื่อเดินทางมาร้องเรียนที่มูลนิธิ เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสามี
ด้านทนายรณณรงค์ เผยว่า ถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายเขียนไว้อย่างไรลูกจ้าง-นายจ้าง ลูกจ้างทำงานตามที่นายจ้างสั่งเมื่อได้รับอุบัติเหตุนายจ้างต้องรับผิดชอบหมายถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ลูกจ้างทำงานให้นายจ้าง นายจ้างต้องจ่ายทั้งหมด หากพิการก็ต้องดูแลกันไปตาม กฎหมาย เรื่องนี้ผู้เสียหายไปแจ้งความหลายที่ ทั้งศูนย์ดำรงธรรม พม.จังหวัด คำถามคือ ทั้งหมดคือกลไกของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ ทำไมถึงเงียบช่วยเขาไม่ได้จนเขาต้องมาร้องถึงที่นี่เพื่อเรียกความเป็นธรรมให้กับสามีที่บาดเจ็บและมาไม่ได้ต้องปั๊มลายนิ้วมือมาให้เป็นหลักฐาน ทำไมผู้ใช้แรงงานเมื่อเกิดเหตุหน่วยงานของรัฐจึงช่วยไม่ได้อันนี้เขาติดใจมาก ตนว่าเรื่องแบบนี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับหน่วยงานของรัฐจริงๆ