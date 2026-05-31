"พล.ต.ท.ไตรรงค์" ขับบิ๊กไบค์เปิดไฟใส่หมวก แวะสุ่มตรวจ 2 โรงพักระนอง กำชับไม่กระทำผิดวินัย-อาญา

"พล.ต.ท.ไตรรงค์" ขับบิ๊กไบค์เปิดไฟใส่หมวก แวะสุ่มตรวจ 2 โรงพัก จ.ระนอง กำชับไม่กระทำผิดวินัย-อาญา และสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องต่อประชาชน
วันนี้ (31 พ.ค.) เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แวะสุ่มตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจในพื้นที่ ภ.จว.ระนอง 2 แห่ง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนวัตร วัฒนกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมแบบไม่เป็นทางการระหว่างการเดินทางร่วมกับขบวนรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ "เปิดไฟใส่หมวก"
การตรวจเยี่ยม สภ.ปากจั่น มี พ.ต.อ.ชาตรี ปานดำ ผู้กำกับการ สภ.ปากจั่น นำเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ จากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยม สภ.กระบุรี มี พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ กิจภูวดล ผู้กำกับการ สภ.กระบุรี นำเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวมอบนโยบายทั้ง 2 สถานีตำรวจ ว่า การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้นำนโยบายและข้อกำชับของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ที่เน้นให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าสถานีตำรวจเสริมสร้างขวัญกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา และดูแลควบคุมพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้กระทำผิดวินัยร้ายแรงหรือคดีอาญาอย่างเข้มงวด ยึดมั่นในความถูกต้องและอุดมคติตำรวจอย่างเคร่งครัด
พร้อมขอให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ การแจ้งเตือนภัยอาชญากรรม การให้ความรู้ในการป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง