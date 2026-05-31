ผบ.ตร.สั่งเข้ม! ปราบเว็บพนัน ใช้ AI ดักจับ ปิดกั้นแล้ว 7.1 แสน URLs อึ้งพบ Gen Z กว่า 4 ล้านคนเข้าสู่วงจรพนันออนไลน์

ผบ.ตร.สั่งเข้ม ปราบเว็บพนัน ตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้ว 7.1 แสน URLs พร้อมใช้ AI ดักจับ สกัดเว็บพนันบอล โฆษก ตร.เปิดข้อมูล ศปอส.ตร.ครึ่งปี 69 พบ Gen Z กว่า 4 ล้านคน เข้าสู่ในวงจรพนันออนไลน์ เตือนอินฟลูฯ หยุดปัก หยุดแปะ หยุดปั่น
วันนี้ (30 พ.ค ) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ/รองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผอ.ศปอส.ตร) ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการกำชับการปราบปรามพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาด โดยให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องใช้ทุกมาตรการ ทั้งการสืบสวนและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องรวมถึงการป้องกันการเข้าถึง หรือการปิดกั้นเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 20 พฤษภาคม 2569 สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ทั้งเฟซบุ๊ก ไลน์ Tiktok ไปแล้วรวม 717,425 URLs และยังคงดำเนินการสืบสวนและทำการปิดกั้นอย่างเข้มข้น
ขณะเดียวกัน ศปอส.ตร. โดย พล.ต.อ.ธนา ชูวงษ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. เดินหน้าปราบปรามจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ยังคงท้าทาย ไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยในเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องเดือนมิถุนายนนั้น ศปอส.ตร. ปักหมุดปราบเว็บพนันออนไลน์ 309 เว็บไซต์เป้าหมายจากข้อมูลการสืบสวนสอบสวน และจะขยายผลเครือข่ายทั้งหมด โดยในจำนวนนี้ออกหมายจับและจับกุมไปได้แล้วส่วนหนึ่ง
โฆษก ตร. กล่าวว่า ผบ.ตร.กำชับ ศปอส.ตร. ให้เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน 2569 ให้ปราบปรามการพนันออนไลน์พนันทายผลฟุตบอลทุกรูปแบบอย่างเข้มข้น ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวน และพร้อมปิดกั้นเว็บและโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพนันฟุตบอลออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม โดยนำเทคโนโลยี AI ช่วยตรวจจับทำให้การสกัดกั้นทำได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวด้วยว่า ข้อมูลจากสถิติและการวิเคราะห์สถานการณ์พนันออนไลน์ของ ศปอส.ตร. พบว่าเครือข่ายพนันออนไลน์ยกระดับจากบัญชีม้าแบบดั้งเดิมสู่บัญชีนิติบุคคล, PayPal, บัญชีตัวกลางข้ามชาติ และคริปโทเคอร์เรนซี แต่ตำรวจก็ไม่ละความพยายามในการสืบสวนติดตามจับกุม อย่างไรก็ตาม แม้ตำรวจจะปราบปรามเว็บพนันอย่างหนักแต่ความต้องการของผู้เล่นยังไม่ลดลง โดยต้นปี 2569 พบเยาวชนอายุ 15-25 ปี หรือ เจน Z เข้าสู่วงจรพนันออนไลน์มากกว่า 4,000,000 คน มีนักพนันหน้าใหม่จำนวนมาก
นอกจากนี้ พบว่าแพลตฟอร์มพนันออนไลน์ปรับตัวไปใช้โฆษณาแฝงผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ไลฟ์สด และวิดีโอสั้น ดึงดูดผู้ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจให้เข้าไปเสี่ยงโชคหวังรวยทางลัด ทั้งที่เป็นหลุมพรางทำให้เหยื่อสูญเสียเงินจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจหลายหน่วยได้ปราบปรามผู้เกี่ยวข้องในวงจรพนันออนไลน์ต่อเนื่อง จับกุมอินฟลูเอนเซอร์ที่ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ทุกรูปแบบ และขอเตือนผู้ที่จะเข้าสู่วงจรนี้ขอให้หยุดพฤติกรรม อย่าปักตะกร้า อย่าแปะลิงก์ อย่าปั่นคอนเทนต์เชิญชวน มิฉะนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด