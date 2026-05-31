รวบสาวบัญชี รพ.ดังย่านสมุทรสาคร ปลอมลายเซ็น 54 ครั้ง ยักยอกเงิน 1.4 ล้าน

ตำรวจกองปราบบุกรวบพนักงานบัญชีแสบปลอมลายเซ็น 54 ครั้ง ยักยอกเงิน รพ.ดังย่านสมุทรสาคร กว่า 1.4 ล้านบาท
วันนี้ ( 31 พ.ค. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป.และ พ.ต.ท.กิตติบดินทร์ กิมเซียะ สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.รักชนก (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 60/2564 ลงวันที่ 12 มี.ค.64 ข้อหา "ปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมและยักยอก” ได้ในพื้นที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ทั้งนี้ขณะ น.ส.รักชนก ผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีบริหารหนี้ ของโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีหน้าที่รับชำระเงินจากบริษัทประกันภัย หรือบริษัทคู่สัญญาต่าง ๆ ที่ได้ส่งตัวผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษากับทางโรงพยาบาล ตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลนั้น เมื่อผู้ต้องหาได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางผู้ป่วย หรือตัวแทนของบริษัทประกันภัยแล้ว จะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวส่งมอบให้กับฝ่ายบัญชีของโรงพยาบาล พร้อมทั้งต้องนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเงินมามอบให้กับหน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่คอยกำกับดูแล ซึ่งได้แก่ ใบรายการส่งเงินและใบวางบิล เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องและโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
ต่อมาปรากฏว่าผู้ต้องหากลับอาศัยช่องว่างทำการทุจริตโดยการปลอมแปลงลายเซ็นของผู้รับเงินในแผนกบัญชีอย่างต่อเนื่องรวม 54 ครั้ง เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ จากนั้นได้เบียดบังเอาเงินจำนวนดังกล่าวไปเป็นทรัพย์สินของตนเองโดยทุจริต คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้น 1,473,066 บาท เหตุเกิดช่วงระหว่างวันที่ 3 ก.พ.58 ถึงวันที่ 25 พ.ค.61 เมื่อทางโรงพยาบาลตรวจสอบบัญชีและพบความผิดปกติ จึงได้รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จากนั้นพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ป.สืบทราบว่า น.ส.รักชนก ได้หลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.นนทบุรี จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.กระทุ่มแบน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป