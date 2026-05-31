ดส.สกัดจับ รถบรรทุกยางมะตอย ดัดแปลงถังซุกไอซ์-ยาเค 1.7 ตัน มูลค่า 200 ล้าน

MGR Online-น.1 แถลงข่าว ดส.ขยายผลจับแก๊งนักบิน ใช้รถบรรทุกยางมะตอย ดัดแปลงตัวถังซุกไอซ์ และยาเค รวม 1,737 กก. ขนจากภาคเหนือเข้ากรุงเทพฯ มีรถยนต์ทำหน้าที่ขับนำ จนมุมที่เมืองพิษณุโลก
วันนี้ (31 พ.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำสำนักงาน ผบ.ตร.ช่วยราชการ บช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น.แถลงข่าว พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส. พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.ดส. พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์ รอง ผกก.ดส. พ.ต.ท.วรพล สมประสงค์ สว.กก.ดส.และตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด กก.ดส.
จับกุม นายวิทยา หรือติ๊ก (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี นายพงษศักดิ์ หรือศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี นายอนุชา หรือนิว (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี พร้อมของกลาง ไอซ์ 1,687 กก. คีตามีน 50 กก. รถพ่วงบรรทุกถังขนส่งยางมะตอย 1 คัน รถยนต์ 1 คัน โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 210,000,000 บาท ได้บริเวณริมถนนสาธารณะหน้าตลาดแห่งหนึ่ง ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 พ.ค. เวลา 18.00 น.
พล.ต.ท.สยาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจ ดส.ได้จับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ พร้อมของกลาง ยาบ้า 100,000 เม็ด ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ กลุ่มผู้ต้องหาเป็น "นักบิน" ที่ลักลอบขนยามาเก็บซุกซ่อนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อรอจำหน่าย จากการสืบสวนขยายผลพบว่า นายวิทยา นายพงษศักดิ์ นายอนุชา ไปรับยาจากผู้ค้ารายใหญ่ทางภาคเหนือ ใช้รถบรรทุกถังขนส่งยางมะตอยลักลอบขนยาเสพติด โดยดัดแปลงช่องสำหรับเก็บของเหลวให้เป็นที่เก็บซุกซ่อน เพื่ออำพรางสายตาและการตรวจสอบของตำรวจ
ต่อมาวันที่ 29 พ.ค. เวลา 18.00 น. พบรถบรรทุกถังขนส่งยางมะตอย จากการสะกดรอยและสังเกตการณ์ มีรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า 1 คัน ทำหน้าที่ขับนำเพื่อตรวจการณ์ และอำนวยความสะดวกในการลำเลียงยาเสพติด ขับผ่านมายัง ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ จากการตรวจค้นภายในรถบรรทุกพบ ไอซ์ 1,687 กก. คีตามีน 50 กก. ซุกซ่อนในช่องเก็บของเหลว ถูกดัดแปลงไว้สำหรับเก็บซุกซ่อนยาโดยเฉพาะ
แจ้งข้อหา "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ไอซ์ หรือเมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และทำให้กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป และ, ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (คีตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน"
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขอศาลออกหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดต่อไป.