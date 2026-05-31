สถาบันพระปกเกล้าเปิดการศึกษาหลักสูตร “ปปร.30” เดินหน้าขับเคลื่อนประชาธิปไตยสู่สากล

สถาบันพระปกเกล้าเปิดการศึกษา หลักสูตร “ปปร.30” รวมผู้นำทุกภาคส่วน 160 คน สร้างพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยสู่การพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน
สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 30 อย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจาก นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโอวาทแก่นักศึกษา และมี รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ กล่าวว่า หลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 30 ได้รับความสนใจจากผู้นำและผู้บริหารระดับสูงจากหลากหลายภาคส่วนทั่วประเทศ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจำนวน 160 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติและสมาชิกรัฐสภา ภาคการเมือง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สะท้อนถึงความหลากหลายของเครือข่ายผู้นำที่พร้อมร่วมกันพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตย
รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ กล่าวต่อว่า สำหรับหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการวิเคราะห์เชิงนโยบาย สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และร่วมกันแสวงหาแนวทางพัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ด้าน นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา พร้อมเน้นย้ำว่า การเรียนรู้ในหลักสูตร ปปร. มิได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียน แต่เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองจากผู้นำหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประธานรัฐสภายังได้ฝากข้อคิดสำคัญให้นักศึกษาทุกคน “ถอดยศและตำแหน่ง” เมื่อก้าวเข้าสู่สถาบันพระปกเกล้า และเรียนรู้ร่วมกันในฐานะ “นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า” เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง และร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรรมการประจำหลักสูตร พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 30 ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีกำหนดการศึกษาอบรมระหว่างเดือนมิ.ย. 2569 ถึงเดือน มี.ค. 2570 เป็นระยะเวลาประมาณ 9 เดือน
โดยนอกจากการศึกษาในชั้นเรียนแล้ว ยังมุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่ภาคปฏิบัติผ่านโครงงานกลุ่ม ภายใต้แนวคิด “เส้นทางสู่มาตรฐาน OECD : ธรรมาภิบาล นวัตกรรม และทุนมนุษย์สู่ความเป็นเลิศระดับสากล (Path to OECD : Governance, Innovation, and Human Capital for Global Excellence)” เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางและข้อเสนอเชิงนโยบายที่สนับสนุนการยกระดับประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลในอนาคต