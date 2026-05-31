วัดไผ่เหลือง (หลวงพ่อสิงห์) ซอยกันตนา จัดมหาพิธีเททองหล่อ ‘หัวใจสมเด็จโต’ สร้างองค์สมเด็จฯโตองค์ใหญ่ สืบทอดพระพุทธศาสนา เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญใหญ่ 27 มิ.ย. นี้

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งมหากุศลครั้งสำคัญ ในพิธีเททองหล่อ “หัวใจสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)” วาระแรก ณ วัดไผ่เหลือง (หลวงพ่อสิงห์) ซอยกันตนา ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน เวลา 14.16 น. ฤกษ์มหามงคล เพื่อร่วมกันจัดสร้าง “รูปเหมือนสมเด็จฯโตองค์ใหญ่” หน้าตัก 10 เมตร สูง 14 เมตร น้อมถวายเป็นสังฆบูชา อันเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงรุ่งเรืองสืบไปในอนาคต
การจัดสร้างในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ที่เกิดจากพลังแห่งความศรัทธาของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใส โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา เป็นที่พึ่งทางใจ และเป็นสังฆานุสติให้ผู้คนได้เดินทางมากราบสักการะ ระลึกถึงคุณงามความดี คำสอนของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อันเปี่ยมด้วยเมตตาบารมี
ภายในอนาคต เมื่อการจัดสร้าง“สมเด็จฯโตองค์ใหญ่” แล้วเสร็จจักเป็นทั้งสถานที่แห่งการปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา และประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมกำลังใจของญาติโยมผู้ศรัทธา ให้ได้เข้ามากราบไหว้ อธิษฐานจิต เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว แม้ผู้ที่ยังมิได้เข้าสู่การปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ ก็สามารถมาสัมผัสพลังแห่งศรัทธา เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจให้อยู่ในคุณงามความดีได้เช่นกัน
ทางวัดยังได้เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคล เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติในการดำเนินชีวิต ให้ละเว้นความชั่ว ประพฤติดี รักษาศีล มีความกตัญญูต่อบิดามารดา ไม่เบียดเบียนผู้อื่น อันเป็นรากฐานแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
“การสร้างรูปเหมือนพระอริยสงฆ์องค์ใหญ่ เนื้อทองเหลือง มิใช่เรื่องง่ายในรอบหลายสิบปีครั้นแล้วเสร็จจักเป็นสถานที่แห่งการปฏิบัติธรรมและจะเป็นสถานที่ที่ให้พุทธศาสนิกชนร่วมสร้างเมตตาบารมี กรุณาบารมี
ส่องนำทางชีวิตด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาสืบไป”
จึงขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่าน ร่วมบุญใหญ่ ร่วมแรง ร่วมศรัทธา ในพิธีเททองหล่อหัวใจสมเด็จโต วาระแรก ตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อร่วมสั่งสมบุญบารมี และเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรตราบนานเท่านาน