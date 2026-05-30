จ่าจักร จราจรไทรน้อย รวบพระปลอมกลางตลาดก่อนวันพระใหญ่ เดินเรี่ยไรเงินค่าน้ำ-ค่าไฟ

ฃ เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 พ.ค. 69 ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์ ผกก.สภ.ไทรน้อย ,พ.ต.ท.ภาสกร กิตติวณิชานนท์ รอง ผกก.ป.สภ.ไทรน้อย ได้สั่งการให้ จ.ส.ต.บรรณภพ สังข์ไพโรจน์ ผบ.หมู่จราจร สภ.ไทรน้อย และ ส.ต.ท.วรัญญู ก้อนเงิน ผบ.หมู่จราจร สภ.ไทรน้อย เข้าจับกุม นายสมหวัง ทิมทอง อายุ 66 ปี เสื้อเขียว (แต่งกายเป็นพระ) ,นายพนม แซ่หงั้น อายุ 77 ปี เสื้อสีส้ม (แต่งกายเป็นพระ) ,นายชัยณัฐ ยิ้มมะเริง อายุ 23 ปี เสื้อสีดำ (แต่งกายเป็นพระ) และนายธวัช บุญคุ้ม อายุ 57 ปี เสื้อลายสะพายกระเป๋า (คนเดินตาม) พร้อมด้วยของกลางคือ 1.เครื่องแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ จำนวน 3 ชุด สามารถจับกุมได้ที่ตลาดหมู่บ้านเอเชีย ม.10 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โดยแจ้งข้อ “แต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาโดยมิชอบ”
จ.ส.ต.บรรณภพ สังข์ไพโรจน์ ผบ.หมู่จราจร สภ.ไทรน้อย กล่าวว่า ประมาณช่วง 8 โมงเช้า ได้รับแจ้งผ่านเฟซบุ๊ก “จ่าจักร จราจรไทรน้อย” ว่ามีบุลคลแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ ยืนเรี่ยไรเงินอยู่ในตลาด ตนจึงได้เชิญตัวมาที่โรงพัก สอบถามเบื้องต้นทราบว่าทั้ง 4 คน ไม่ได้เป็นพระ หรือเด็กวัดจริง จากการตรวจสอบทุกคนเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนอีก 2 คน มีประวัติเกี่ยวกับการแต่งกายเลียนแบบพระสงฆ์และออกเรี่ยไรเงิน ที่สน.จักรวรรดิ์ กทม. และสภ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เมื่อประมาณปี 66-67 เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหา แต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาโดยมิชอบ
ฝากเตือนพี่น้องประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยมาเรี่ยไรเงิน หรือแต่งกายเป็นพระสงฆ์ และไม่มั่นใจ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้ ถือว่าเป็นการช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาและในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันวิสาขบูชาด้วย ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ฝากชาวพุทธทุกท่านโปรดช่วยกันสอดส่องดูแล
นายสมหวัง ทิมทอง อายุ 66 ปี (เสื้อสีเขียว) กล่าวว่า ตนเพิ่งเคยทำแบบนี้ไม่นาน เพราะไปบวชแล้ววัดไม่บวชให้เนื่องจากเคยโดนจับ จึงไม่มีใบสุทธิ ส่วนเครื่องแต่งกายเป็นของตนเอง ปัจจุบันพักอยู่ที่สำนักสงฆ์ย่านเขาใหญ่ และมาบิณฑบาตที่นี่ ออกเดินทางประมาณตี 4 ถึงปลายทาง 7 โมงเช้า สายๆก็กลับ โดยมีรถมารับ-ส่ง สาเหตุที่ตนทำเพราะหลวงพ่อที่สำนักสงฆ์สั่งให้มา ตนไม่รู้ว่ามีใครทำอีกเยอะมั้ย
ปกติมาที่นี่อาทิตย์ละครั้ง มาแถวนี้ประมาณปีกว่าๆแล้ว ตนรู้ว่าผิดแต่ไม่รู้จะทำยังไงและหลวงพ่อที่สำนักสงฆ์คงไม่รู้ว่าตนไม่มีใบสุทธิ จึงใช้ให้มา ได้กับข้าวก็เอามากิน ได้เงินก็มาแบ่งกัน 1-200 บาท หรือบางทีก็ได้แค่ค่าบุหรี่ ครั้งที่แล้วถูกจับไม่ได้ติดคุกแต่ไปบำเพ็ญประโยชน์แทน