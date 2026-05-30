อธิการบดี มทร.อีสาน นำทีมตะกร้ออาวุโสฟอร์มแกร่ง คว้าชัย 2 นัดรวดในศึก “มศว เกมส์” ตอกย้ำวิสัยทัศน์ส่งเสริมกีฬาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์องค์กรแห่งสุขภาวะที่ดี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมศึก “มศว เกมส์” ครั้งที่ 42 โชว์ฟอร์มผู้นำลงสนามแข่งเซปักตะกร้อคว้าชัยนัดแรก พร้อมเผยนโยบายสนับสนุนงบประมาณด้านกีฬาแก่บุคลากรกว่า 1.4 ล้านบาทต่อปี มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน และประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นำทัพคณะนักกีฬาและบุคลากรจาก มทร.อีสาน รวมถึงเครือข่าย 9 ราชมงคล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 หรือ “มศว เกมส์” ภายใต้แนวคิด “Health & Happiness” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2569 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
การเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นผลสัมฤทธิ์จากนโยบายเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากรที่ มทร.อีสาน ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีของการบริหารงานภายใต้การนำของ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันของบุคลากร กว่า 1.4 ล้านบาทต่อปี เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการดูแลสุขภาพ เสริมสร้างศักยภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความสามารถในเวทีระดับประเทศ สร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงให้แก่องค์กร
นอกเหนือจากการสนับสนุนเชิงนโยบาย รศ.ดร.โฆษิต ยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาสุขภาพ โดยได้ลงสนามสู้ศึกในประเภท กีฬาเซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวอาวุโสชาย ร่วมกับคณะนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.บุญเกิด ศรีสุขา, นายนิกร ศรีนวล, ผศ.สรายุตร์ สวัสดิ์วงษ์ชัย และ อ.ภาคิไนย์ ภูพวกเดชา
สำหรับการแข่งขันในประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวอาวุโสชาย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ได้ร่วมลงสนามแข่งขันพร้อมคณะนักกีฬาของมหาวิทยาลัย โดยในรอบแรก มทร.อีสาน เอาชนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ 2 เซ็ตรวด ด้วยคะแนน 15–6 และ 15–7 ก่อนเดินหน้าสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยการเอาชนะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2–0 เซ็ต ด้วยคะแนน 15–13 และ 15–13 สะท้อนถึงความพร้อม ความสามัคคี และศักยภาพของนักกีฬาบุคลากร มทร.อีสาน ในเวทีการแข่งขันระดับประเทศ
ความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์จากนโยบายการส่งเสริมสุขภาวะและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มหาวิทยาลัยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายในทุกมิติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งกำลังใจให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร และคณะนักกีฬาบุคลากร มทร.อีสาน ทุกประเภทการแข่งขัน ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “มศว เกมส์” เพื่อร่วมสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป