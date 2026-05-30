โฆษก ตร. นำเปิดงาน HD Police Thailand รณรงค์สวมหมวกนิรภัย-ดื่มไม่ขับ

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก” ในงาน HD Police Thailand ครั้งที่ 1 ที่จ.ชุมพร พร้อมปล่อยแถวรถบิ๊กไบค์จากกลุ่มผู้ขับขี่ต่าง ๆ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน
วันนี้ (30 พ.ค.) เวลา 15.30 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก" งาน HD Police Thailand ครั้งที่ 1 โดยมี ว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอเมืองชุมพร, พล.อ.ชนาธิป บุนนาค อดีต หัวหน้าสำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, พล.ต.ต.ธนวัตร วัฒนกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง, กลุ่มผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ Panrhera Leo และ The nine และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชุมพร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยแถวรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ณ ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส อ.เมือง จ.ชุมพร
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการรวมพลังของกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) ที่ร่วมแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการเคารพกฎหมายจราจร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในวงกว้าง
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างวินัยจราจรของกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการสร้างแบบอย่างที่ถูกต้องให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป ซึ่งการสร้างวินัยสามารถเริ่มต้นปฏิบัติได้โดยง่าย จากการขับขี่รถจักรยานยนต์เปิดไฟหน้าและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสร้างเสริมวินัยจราจรที่สำคัญประการอื่น ๆ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนน อาทิ การไม่ขับขี่รถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และดื่มไม่ขับ ทั้งนี้ ตำรวจพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง