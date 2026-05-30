ตร.ทางหลวงสกัดจับไอ้หื่น ลวงเด็กสาวพิการ-ตั้งครรภ์ หวังขืนใจในรถตู้ทึบ

ตำรวจทางหลวงเปิดปฏิบัติการไล่ล่าระทึก!สกัดจับหนุ่มหื่น ล่อลวงเด็กสาววัย 16 พิการ-ท้อง 1 เดือน หวังขืนใจในรถตู้ทึบเหยื่อแอบโทร 191 ช่วยพ้นเหยื่อกามสำเร็จ
วันนี้ (30 พ.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ สวญ.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. และ พ.ต.ต.ศุภณัฐ บัณฑิตไทย สว.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล. นำกำลังจับกุม นายสายชล (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี พร้อมของกลาง รถยนต์กระบะตู้ทึบ โตโยต้า วีโก้ สีขาว ทะเบียน นครราชสีมา ได้ที่บริเวณถนนเพชรเกษม (ขาล่องใต้) กม.125+500 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้รับแจ้ง ว่ามีเหตุล่อลวงเด็กหญิงอายุเพียง 16 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการทางสติปัญญาและกำลังตั้งครรภ์ได้ประมาณ 1 เดือน โดยคนร้ายแฝงตัวทำทีเข้าไปตีสนิททักแชตคุยกับเหยื่อผ่านเว็บไซต์หาเพื่อนชื่อดัง ก่อนจะใช้อุบายเสนอเงินจำนวน 3,000 บาท ล่อลวงให้ผู้เสียหายออกมานั่งรถเล่นด้วยกัน
จากนั้น นายสายชลได้ขับรถกระบะตู้ทึบสีขาว เดินทางไปรับเหยื่อถึงในชุมชนแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรสาคร ก่อนจะเร่งเครื่องพาหลบหนีมุ่งหน้าลงใต้ ระหว่างทางได้ก่อเหตุอนาจาร ลูบคลำหน้าอกและอวัยวะเพศของผู้เสียหาย พร้อมกับพูดจาหว่านล้อมขอมีเพศสัมพันธ์แลกกับเงิน 3,000 บาท ซ้ำยังข่มขู่บังคับห้ามไม่ให้เหยื่อลงจากรถเด็ดขาด แม้เหยื่อจะร้องไห้ก็ตาม ระหว่างนั้นผู้เสียหายได้อาศัยจังหวะที่คนร้ายเผลอ แอบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือสายด่วน 191 ทำให้ตำรวจวิทยุสกัดจับรถตู้ทึบคันนี้ในทุกเส้นทางอย่างเร่งด่วน
ต่อมา ตำรวจทางหลวงหน่วยบริการฯ วังมะนาว เห็นรถเป้าหมายที่ได้รับแจ้งขับผ่าน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี จึงขับรถสายตรวจเข้าสกัดจับได้สำเร็จ แม้คนร้ายจะพยายามเหยียบคันเร่งหนีสุดชีวิตแต่ไม่รอด จากการตรวจสอบในรถพบผู้เสียหายร้องไห้ด้วยความหวาดกลัว เจ้าหน้าที่จึงรีบเข้าช่วยเหลือก่อนจะประสานตามตัวมารดาจากสมุทรสาครให้มารับตัวลูกสาวกลับสู่อ้อมอกทันที
จากการสอบสวน นายสายชล ให้การรับสารภาพว่า ตั้งใจลวงผู้เสียหายมากระทำชำเราบนรถจริง และรู้ว่าผู้เสียหายอายุแค่ 16 ปี และกำลังตั้งครรภ์อ่อน ๆ อยู่ด้วย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหา" พรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร, กระทำอนาจารแก่บุคคลที่อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ และพาบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการอนาจาร" พร้อมกันนี้ทางพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมหลักฐานเตรียมแจ้งข้อหา "พยายามข่มขืนกระทำชำเรา" เพิ่มเติม ก่อนนำตัวส่ง สภ.เขาย้อย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป