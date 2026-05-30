รองจตช.ลงพื้นที่ชุมพรตรวจเยี่ยมกำลังพล มอบเงินช่วยตำรวจน้ำดี สูญเสียขาเพื่อปกป้องปชช.

รองจเรตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ชุมพร ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ตชด.ชายแดน-พฐ.-สภ.เมืองชุมพร ย้ำปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ ไม่ทำผิดวินัย-อาญา พร้อมมอบเงินช่วยตำรวจน้ำดีสูญเสียขาขวาเพื่อปกป้องประชาชน
วันนี้ (30 พ.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่ จ.ชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจในพื้นที่ ณ ฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4103 บ้านช่องหินหมู ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ, พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชุมพร และ สภ.เมืองชุมพร เพื่อรับฟังปัญหา มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงาน
ในการตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4103 มี พล.ต.ต.พหล เกตุแก้ว ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4, พ.ต.อ.ฉลาด พลนาการ ผู้กำกับการ สภ.ท่าแซะ พร้อมข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4103 ให้การต้อนรับ โดย พล.ต.ท.ไตรรงค์ฯ ได้ขอบคุณและให้กำลังใจตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกล สำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นตำรวจตระเวนชายแดนทุกนายเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศ จึงขอให้ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดต่อไป
จากนั้น ได้เดินทางไปพิสูจน์หลักฐานจังหวัดชุมพร อ.เมืองชุมพร โดยมี พ.ต.อ.ไวพจน์ มีแก้ว นักวิทยาศาสตร์ (สบ.5) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 นำข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับและประชุมรับมอบนโยบาย โดย พล.ต.ท.ไตรรงค์ฯ ขอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทุกนายภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของวิชาชีพ รวมถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถช่วยในการพิสูจน์ทราบนำไปสู่การจับกุมคดีสำคัญได้เป็นจำนวนมาก
ต่อมา พล.ต.ท.ไตรรงค์ ไปตรวจเยี่ยม สภ.เมืองชุมพร โดยมี พล.ต.ต.จารุต ศรุตยาพร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8, พล.ต.ต.จิตเกษม สนขำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร, พ.ต.อ.วิทย์ทวี ภริตานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองชุมพร ให้การต้อนรับ สาธิตการฝึกยุทธวิธี และร่วมประชุมรับมอบนโยบาย โดยได้กำชับการปฏิบัติในฐานะที่สถานีตำรวจเป็นองค์กรสำคัญของการดูแลประชาชน มุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปราม พร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาดูแลวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ประพฤติผิดทั้งทางอาญาและวินัย อันจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเข้มงวด โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ รองจเรตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจทุกหน่วยที่ไปตรวจเยี่ยม ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ยึดมั่นในอุดมคติตำรวจ และไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ย้ำหากมีข้าราชการตำรวจปล่อยปละละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทำผิดกฎหมาย จะถูกดำเนินการตรวจสอบและลงโทษทันทีทุกราย
พร้อมกันนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ "ดต.บรรลือศักดิ์ รอดมณี" ผบ.หมู่ (ป.) สภ. ปากน้ำหลังสวน ภ.จว.ชุมพร ที่ได้รับบาดเจ็บจนสูญเสียขาข้างขวา จากการปฏิบัติหน้าที่ไล่ติดตามคนร้ายซึ่งนำถังดับเพลิงไปประกอบระเบิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี 2548 โดยเมื่อรักษาอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วจึงได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ สภ.ปากน้ำหลังสวน
ทั้งนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า นี่คือความเสียสละของตำรวจที่เอาตัวเองเข้าแลกเพื่อความปลอดภัยของประชาชน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู และยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านตำรวจจะไม่ทอดทิ้งตำรวจน้ำดี โดยจะดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ตามโครงการ "ครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกัน" และยกย่องเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการตำรวจรายอื่นต่อไป