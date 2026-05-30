บุกจับโรงเรียนนานาชาติเถื่อนกลางกรุง เปิดสอน-จ้างครูต่างชาติไร้ใบอนุญาต

ตม.ร่วมกับกรมจัดหางาน บุกตรวจโรงเรียนนานาชาติย่านถนนปรีดีพนมยงค์ เปิดสอนและจ้างครูต่างชาติไม่มีใบอนุญาต
วันนี้ (30 พ.ค.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.สั่งการให้พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ รอง ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.พลสิทธิ์ สุทธิอาจ ผกก.สืบสวน บก.ตม.1 ร่วมกับนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ร่วมกันนำกำลังเข้าตรวจสอบที่โรงเรียนโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านปรีดีพนมยงค์
สืบเนื่องจาก กก.สืบสวน บก.ตม.1 ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามี มีการเปิดโรงเรียนดังกล่าวโดยไม่มีใบอนุญาต และมีการใช้ครูต่างชาติมาสอนโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จึงได้ประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และกรมการจัดหางาน เพื่อวางแผนเข้าร่วมตรวจสอบพบว่า โรงเรียนนานาชาติดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนตามกฎหมายแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังพบว่า มีการใช้ชาวต่างชาติมาเป็นอาจารย์สอนวิชาต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งหลังจากตรวจสอบเอกสารรายบุคคลแล้วพบบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจำนวนรวม 6 ราย เป็นสัญชาติฟิลิปปินส์และเมียนมา จึงได้จับกุมส่ง สน.คลองตัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่า โรงเรียนนานาชาติแห่งนี้เปิดสอนมานานกว่า 5 ปีแล้ว มีจำนวนนักเรียนมากกว่าร้อยคน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษา เป็นนักเรียนต่างชาติทั้งหมด ทางโรงเรียนได้เปิดให้มีการเรียนการสอนไปก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เปิดอย่างถูกต้อง และยังใช้บุคคลต่างด้าวมาเป็นครูผู้สอน โดยไม่มีการขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้องแต่อย่างใด
ด้านพล.ต.ต.ประสาธน์ กล่าวว่า จากที่มีการปราบปรามโรงเรียนนานาชาติตามพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง วันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ บก.ตม.1 สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงเรียนนานาชาติอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเปิดโดยไม่มีใบอนุญาต โรงเรียนเหล่านี้ล้วนมีพฤติการณ์ใกล้เคียงกันคือ ใช้สถานที่ที่ซ่อนอยู่ในซอยที่เข้าถึงได้ยาก รับนักเรียนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ และใช้ครูต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ล้วนแต่เป็นเรื่องผิดกฎหมายทั้งสิ้น
ซึ่งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเร่งปราบปรามโรงเรียนนานาชาติเถื่อนเหล่านี้ รวมถึงบุคคลต่างด้าวที่กระทำผิดอย่างจริงจังต่อไป ดังนั้นจึงขอฝากประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชน หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการทำงานของบุคคลต่างด้าวที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทาง 1599 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ 1178 สายด่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง