บุกจับโรงเรียนนานาชาติเถื่อนกลางกรุง เปิดสอน-จ้างครูต่างชาติไร้ใบอนุญาต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตม.ร่วมกับกรมจัดหางาน บุกตรวจโรงเรียนนานาชาติย่านถนนปรีดีพนมยงค์ เปิดสอนและจ้างครูต่างชาติไม่มีใบอนุญาต

วันนี้ (30 พ.ค.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.สั่งการให้พล.ต.ต.ประสาธน์​ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ รอง ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.พลสิทธิ์ สุทธิอาจ  ผกก.สืบสวน บก.ตม.1 ร่วมกับนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ร่วมกันนำกำลังเข้าตรวจสอบที่โรงเรียนโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านปรีดีพนมยงค์

สืบเนื่องจาก กก.สืบสวน บก.ตม.1 ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามี มีการเปิดโรงเรียนดังกล่าวโดยไม่มีใบอนุญาต และมีการใช้ครูต่างชาติมาสอนโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จึงได้ประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และกรมการจัดหางาน  เพื่อวางแผนเข้าร่วมตรวจสอบพบว่า โรงเรียนนานาชาติดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนตามกฎหมายแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังพบว่า มีการใช้ชาวต่างชาติมาเป็นอาจารย์สอนวิชาต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งหลังจากตรวจสอบเอกสารรายบุคคลแล้วพบบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจำนวนรวม 6 ราย เป็นสัญชาติฟิลิปปินส์และเมียนมา จึงได้จับกุมส่ง สน.คลองตัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย

จากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่า โรงเรียนนานาชาติแห่งนี้เปิดสอนมานานกว่า 5 ปีแล้ว มีจำนวนนักเรียนมากกว่าร้อยคน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษา เป็นนักเรียนต่างชาติทั้งหมด ทางโรงเรียนได้เปิดให้มีการเรียนการสอนไปก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เปิดอย่างถูกต้อง และยังใช้บุคคลต่างด้าวมาเป็นครูผู้สอน โดยไม่มีการขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้องแต่อย่างใด

ด้านพล.ต.ต.ประสาธน์ กล่าวว่า จากที่มีการปราบปรามโรงเรียนนานาชาติตามพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง วันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ บก.ตม.1 สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงเรียนนานาชาติอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเปิดโดยไม่มีใบอนุญาต โรงเรียนเหล่านี้ล้วนมีพฤติการณ์ใกล้เคียงกันคือ ใช้สถานที่ที่ซ่อนอยู่ในซอยที่เข้าถึงได้ยาก รับนักเรียนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ และใช้ครูต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ล้วนแต่เป็นเรื่องผิดกฎหมายทั้งสิ้น

ซึ่งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเร่งปราบปรามโรงเรียนนานาชาติเถื่อนเหล่านี้ รวมถึงบุคคลต่างด้าวที่กระทำผิดอย่างจริงจังต่อไป ดังนั้นจึงขอฝากประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชน หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการทำงานของบุคคลต่างด้าวที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทาง 1599 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ 1178 สายด่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง




