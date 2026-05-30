ปอศ.จับหนุ่มหัวใส ลอบขายน้ำหอมแบรนด์ดังปลอม อ้างของแท้ไม่มีกล่อง

ตำรวจปอศ. รวบหนุ่มหัวใส ลอบขาย ‘น้ำหอมแบรนด์หรูเก๊’ ในโซเชี่ยล อ้างของแท้ไม่มีกล่อง -หลุดQC ยึดของกลางกว่าครึ่งล้าน
วันนี้ ( 30 พ.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.วิสศรุษฏ์ ไทยจันอัด สว.กก.1 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายชญานนท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี พร้อมของกลางน้ำหอมปลอมเครื่องหมายการค้าทแบรนด์ดังอาทิ Dior, Louis Vuitton, Celine, Chanel, Hermes, YSL, Prada,Tom Ford, Givenchy, Dolce & Gabbana, Versace, Boss และ Bvlgari รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 500,000 บาทได้ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในหมู่บ้านย่านรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากตัวแทนบริษัทผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์ดัง ได้เข้าร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ว่า พบร้านค้าออนไลน์หลายช่องทาง มีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายน้ำหอมแบรนด์เนมในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดอย่างผิดปกติ โดยมักใช้จิตวิทยาหลอกผู้บริโภคด้วยการอ้างว่าเป็น “สินค้าของแท้แต่ไม่มีกล่อง” หรือ “จำหน่ายเฉพาะตัวขวดที่หลุด QC” เจ้าหน้าที่จึงทำการสืบสวนทางลึกจนกระทั่งทราบแหล่งซุกซ่อนและกระจายสินค้าดังกล่าว
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานและขออนุมัติหมายค้นจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ก่อนนำกำลังบุกเข้าตรวจสอบบ้านพักเป้าหมายย่านรามคำแหง โดยมีนายชญานนท์ แสดงตัวเป็นผู้ดูแลบ้าน จากการตรวจค้นภายในบ้านพบน้ำหอมปลอมจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ตามจุดต่าง ๆ จึงทำการตรวจยึดไว้ทั้งหมด
จากการสอบสวน นายชญานนท์ รับสารภาพว่า ได้ตระเวนซื้อน้ำหอมปลอมเหล่านี้มาจากช่องทางออนไลน์และตลาดนัดใกล้บ้านในราคาถูก ก่อนจะนำมาขายต่อเพื่ออัปราคาทำกำไร เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา“มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. ดำเนินคดีต่อไป