ทลายคาราโอเกะยโสธรแฝงค้ากามเด็ก-รวบเจ้าของร้านวัยแค่ 20 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



​ปคม. สนธิ พม. บุกทลายคาราโอเกะยโสธร รวบเจ้าของร้านวัยเพียง 20 ปี แฝงค้าประเวณีเด็กสาวต่ำกว่า 18 ปี พบเหยื่ออายุน้อยสุดแค่ 15



​วันนี้ (30 พ.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ศิรเมศร์ เมธีธนวิจิตร์ ผกก.3 บก.ปคม. พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เจริญลาภ รอง ผกก.3 บก.ปคม. และ พ.ต.ท.เกียรติบดินทร์ วงค์งาม สว.กก.3 บก.ปคม. สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดยโสธร นำกำลังจับกุม น.ส.กชกร (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี เจ้าของร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า ร้านคาราโอเกะแห่งนี้มีพฤติกรรมนำเด็กหญิงที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาทำงานเป็นพนักงานนั่งดริงก์แฝงค้าประเวณี โดยทางเจ้าของร้านจะเรียกเก็บส่วนแบ่งรายได้จากการขายบริการทางเพศดังกล่าว เพื่อแลกกับการอนุญาตให้เด็กออกไปกับลูกค้า ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็ก เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและวางแผนเข้าจับกุมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้จำนวน 3 ราย โดยจุดแรกเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ น.ส.หนึ่ง (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี และ น.ส.สอง (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ ขณะที่อีกชุดได้เข้าตรวจสอบภายในร้านคาราโอเกะเป้าหมาย พบ น.ส.สาม (นามสมมติ) อายุ 17 ปี กำลังนั่งให้บริการและร่วมดื่มกินอยู่กับลูกค้า

​เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่า น.ส.กชกร แสดงตัวเป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้ดูแลร้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา“ค้ามนุษย์ โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี ซึ่งกระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา หรือจัดให้มีการค้าประเวณีระหว่างผู้ค้าประเวณีกับผู้ใช้บริการ”

จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ในส่วนของเยาวชนหญิงทั้ง 3 ราย ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เข้าดำเนินการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิ และส่งตัวเข้ารับการดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธรตามระเบียบต่อไป




