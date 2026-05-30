ทลายคาราโอเกะยโสธรแฝงค้ากามเด็ก-รวบเจ้าของร้านวัยแค่ 20 ปี

ปคม. สนธิ พม. บุกทลายคาราโอเกะยโสธร รวบเจ้าของร้านวัยเพียง 20 ปี แฝงค้าประเวณีเด็กสาวต่ำกว่า 18 ปี พบเหยื่ออายุน้อยสุดแค่ 15
วันนี้ (30 พ.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ศิรเมศร์ เมธีธนวิจิตร์ ผกก.3 บก.ปคม. พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เจริญลาภ รอง ผกก.3 บก.ปคม. และ พ.ต.ท.เกียรติบดินทร์ วงค์งาม สว.กก.3 บก.ปคม. สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดยโสธร นำกำลังจับกุม น.ส.กชกร (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี เจ้าของร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม จ.ยโสธร
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า ร้านคาราโอเกะแห่งนี้มีพฤติกรรมนำเด็กหญิงที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาทำงานเป็นพนักงานนั่งดริงก์แฝงค้าประเวณี โดยทางเจ้าของร้านจะเรียกเก็บส่วนแบ่งรายได้จากการขายบริการทางเพศดังกล่าว เพื่อแลกกับการอนุญาตให้เด็กออกไปกับลูกค้า ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็ก เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและวางแผนเข้าจับกุมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้จำนวน 3 ราย โดยจุดแรกเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ น.ส.หนึ่ง (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี และ น.ส.สอง (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ ขณะที่อีกชุดได้เข้าตรวจสอบภายในร้านคาราโอเกะเป้าหมาย พบ น.ส.สาม (นามสมมติ) อายุ 17 ปี กำลังนั่งให้บริการและร่วมดื่มกินอยู่กับลูกค้า
เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่า น.ส.กชกร แสดงตัวเป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้ดูแลร้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา“ค้ามนุษย์ โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี ซึ่งกระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา หรือจัดให้มีการค้าประเวณีระหว่างผู้ค้าประเวณีกับผู้ใช้บริการ”
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ในส่วนของเยาวชนหญิงทั้ง 3 ราย ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เข้าดำเนินการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิ และส่งตัวเข้ารับการดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธรตามระเบียบต่อไป