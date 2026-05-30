ทลายแก๊งมาเฟียเงินกู้ดอกโหดแดนมังกร หนีซุกวิลล่าหรูพัทยา

กองปราบสนธิกำลัง ตม.ทลายแก๊งมาเฟียเงินกู้ดอกโหดแดนมังกร หนีคดีอุ้มทรมานลูกหนี้ 40 ราย ซุกวิลล่าหรูพัทยา
วันนี้ (30 พ.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. สนธิกำลังร่วมกับ ตำรวจ ตม.3 และ ตม.จว.ชลบุรี นำกำลังจับกุม นายจาง ช่วย อายุ 34 ปี ,นายเสี่ยว อายุ 36 ปี ,นางเก้อ อายุ 34 ปี และ นายหยาง อายุ 34 ปี ตามหมายจับสำนักงานความมั่นคงเฟิงหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ข้อหา"ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย, ก่อความวุ่นวาย และทวงหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายฯ"ได้ที่บ้านหรู 2 แห่งในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงปลายปี 2567 ทั้งหมดได้ร่วมกันตั้งแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบในเมืองถังชาน มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน รีดดอกเบี้ยโหดกว่า 30% ต่อเดือน มีเหยื่อกว่า 40 ราย หากรายใดไม่มีเงินจ่ายตามกำหนด นายจางหัวหน้าแก๊งจะสั่งการให้ นายเสี่ยว และ นางเก้อ ไปอุ้มตัวมาขังไว้ที่ห้องเช่า ก่อนจะร่วมกับ นายหยาง ลงมือทุบตี ทรมานเหยื่ออย่างโหดเหี้ยมเพื่อขูดรีดทรัพย์สิน จนทางการจีน ออกหมายจับไว้
ต่อมากลุ่มผู้ต้องหาได้แอบลักลอบหนีเข้ามาซ่อนตัวในประเทศไทย โดยกบดานอยู่ในหมู่บ้านหรูพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ และ ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยเลี่ยงไม่ยอมใช้ชื่อหรือพาสปอร์ตของตัวเองในการเช่าบ้าน ซื้อรถ หรือทำธุรกรรมใด ๆ เพื่ออำพรางตัว สุดท้ายเจ้าหน้าที่เกาะรอยวิเคราะห์พฤติกรรมจนมั่นใจ ก่อนศาลอนุมัติหมายค้นเข้าตะครุบตัวไว้ได้ทั้งหมด
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ทำการเพิกถอนวีซ่าผู้ต้องหาที่ 1-3 พร้อมส่งตัวเข้าห้องกัก ตม.สวนพลู ส่วนผู้ต้องหาที่ 4 ส่งดำเนินคดีข้อหาโอเวอร์สเตย์ที่ สภ.ห้วยใหญ่ ก่อนจะประสานทางการจีนเพื่อส่งตัวกลับไปดำเนินคดีต่อไป