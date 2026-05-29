เซี่ยนอ้างเปิดเล่นไฮโล 2 วัน ตร.บุกรวบ ผีพนัน 34 ราย

คำสั่งนายกฯเหมือนสั่งขี้มูก นายอำเภอสายธรรมะ เส้นใหญ่เหนียวแน่นน่าจะยังรักษาเก้าอี้ได้เหมือนพระสมุทรเจดีย์ บอลพนันเต็มบ้านเมือง ตร.สุดทนบุกทลายบ่อนไฮโลกลางดึกรวบผีพนัน 34 ชีวิตคาโต๊ะอ้างเพิ่งแอบเล่นได้แค่ 2 วัน
เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 พ.ต.ท.สุชัย แสงส่อง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง (รรท.ผกก.สภ.คลองหลวง) พร้อมด้วย พ.ต.ท.กวินเวทย์ วิริยะสิริภักดี รอง ผกก.ป.สภ.คลองหลวง, พ.ต.ท.ฉลาด หอมเงิน รอง ผกก.สส.สภ.คลองหลวง, พ.ต.ท.นวชล ชมเชย สว.สส.สภ.คลองหลวง และ พ.ต.ต.พงษ์นพพนนท์ รุ่งโรจน์ สว.สส.สภ.คลองหลวง นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.คลองหลวง ร่วมกันเข้าบุกจับกุมบ่อนลักลอบเล่นการพนัน (ไฮโล) ภายในซอยบิ๊กแลนด์ หมู่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้นครึ่ง เลขที่ 98/1 เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงพบว่ามีการล็อกประตูหน้าอย่างแน่นหนา จึงต้องใช้คีมตัดกุญแจและพังประตูเข้าไป เมื่อขึ้นไปตรวจสอบบริเวณชั้น 2 ของอาคาร พบนักพนันชายและหญิงกำลังจับกลุ่มเล่นการพนันอยู่เป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าควบคุมตัวเอาไว้ พร้อมยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นไฮโลจำนวน 1 ชุด ไม้เขี่ย และชิปแลกเงิน จากนั้นจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาสอบสวนที่สภ.คลองหลวง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีนักพนันรวมทั้งสิ้น 34 คน โดยมี นางสาวลัดดา หมื่นหาวงค์ อายุ 49 ปี รับสารภาพว่าเป็นเจ้ามือ
ทางด้าน พ.ต.ท.สุชัย แสงส่อง เปิดเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหลวง ได้รับแจ้งจากสายลับว่าสถานที่ดังกล่าวมีการลักลอบเล่นการพนันไฮโล จึงได้บูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องวางแผนเข้าจับกุม เนื่องจากประตูทางเข้าออกมีการล็อกอย่างแน่นหนา เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือตัดกุญแจเพื่อเข้าไปด้านใน จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 34 คนพร้อมอุปกรณ์การเล่น
ส่วนกรณีที่บ่อนแห่งนี้มีการลักลอบเปิดมานานเพียงใดนั้น ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง แต่เบื้องต้นกลุ่มผู้เล่นให้การอ้างว่าเพิ่งเข้ามาเล่นได้เพียง 1-2 วันเท่านั้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป