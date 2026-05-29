CIB-สสส.จัดกิจกรรม “Cyber Smart” อบรมอาสาสมัครผู้สูงอายุ ป้องกันภัยมิจฉาชีพออนไลน์

ตำรวจสอบสวนกลางจับมือ สสส.เสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ เปิดกิจกรรม “Cyber Smart” อบรมอาสาสมัคร ผู้สูงอายุ และผู้นำชุมชน 250 คน หวังต่อยอดความรู้สู่ชุมชนทั่วประเทศ ป้องกันตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์
วันนี้ (29 พ.ค. ) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “Cyber Smart” เตือนภัยอาชญากรรมออนไลน์เชิงรุก ให้กับอาสาสมัคร ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับฟังการบรรยาย จำนวน 250 คน ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมี พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ รอง ผบก.ปอท. และหัวหน้าทีมสื่อสารองค์กร ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการลงพื้นที่จัดกิจกรรมบรรยายเตือนภัยอาชญากรรมในโลกออนไลน์ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมแนะนำวิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ รวมถึงแนวทางรับมือกลโกงของสแกมเมอร์ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อให้กับญาติพี่น้อง คนใกล้ชิด และประชาชนในชุมชนของตนเอง เพื่อสร้างการรับรู้และรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และ สสส. ในการอบรม “ครูแม่ไก่” ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในแต่ละพื้นที่และชุมชน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปถ่ายทอดต่อในวงกว้าง สร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ CIB ได้แบบเรียลไทม์
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีการส่งคอนเทนต์เตือนภัยเกี่ยวกับกลโกงของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนช่วยกันส่งต่อข้อมูลไปยังเพื่อน ญาติพี่น้อง ครอบครัว และบุคคลใกล้ชิด อันเป็นการเสริมเกราะป้องกันภัยและสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยออนไลน์ให้กับสังคมอีกทางหนึ่งด้วย