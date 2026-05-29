รวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นสวมวีซ่าเกษียณหนีคดีโกงร้อยล้านกบดานพัทยา

CIB-สตม. ตามรวบ 4 ชาวจีน สมาชิกแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีคดีโกงร้อยล้านซ่อนตัวพัทยา เผยชุบตัวสวมวีซ่าเกษียณลอบเข้าไทย
วันนี้ ( 29 พ.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ.พ.ต.อ.นพรัตน์ คำมาก ผกก.สายตรวจ บก.ปพ. พ.ต.ต.พงศ์ปิติ ตรีนิคม สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. และ ร.ต.อ.กิตติธัช เทียนแก้ว รอง สว.กก.สายตรวจ บก.ปพ. ร่วมกับ พ.ต.ต.พัสกร กลัดงิ้ว สว.กก.4 บก.สส.สตม. นำกำลังจับกุม นายเฉิน จินกัง อายุ 55 ปี ,นายหยวน ซินฉี อายุ 54 ปี ,นายสวี เฟย อายุ 51 ปี และ นางหลัว เวินหลาน อายุ 54 ปี บุคคลต้องห้ามตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 12(7) “มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุข หรือความปลอดภัย ของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศ" ได้ที่บ้านเลขที่ 12/328 หมู่ 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
สืบเนื่องจาก ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านศูนย์ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (LMLECC) ได้ประสานมายังศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ศปชก.บช.ก.) ให้ติดตามจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาหลบหนีคดี สัญชาติจีนกลุ่มดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองอู่ฮั่น ข้อหา “ฉ้อโกงโดยการปลอมแปลงเอกสาร”
ทั้งนี้กลุ่มผู้ต้องหาเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริษัทซึ่งได้รับสัญญาดำเนินโครงการรื้อถอนและปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกันทุจริตด้วยการปลอมแปลงข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอนและเวนคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่แห่งอู่ฮั่น อีกทั้งยังแอบอ้างชื่อและบัญชีธนาคารของผู้อื่นในการรับผลประโยชน์ดังกล่าว มูลค่าความเสียหายสูงกว่า 18 ล้านหยวน หรือเกือบ 100 ล้านบาทไทย
ต่อมาเมื่อรู้ตัวว่าถูกทางการจีนกำลังดำเนินคดี กลุ่มผู้ต้องหาได้ไหวตัวทัน หลบหนีเข้ามายังประเทศไทย โดยใช้ภาพลักษณ์ "วีซ่าระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ 50 ปี ขึ้นไป" (วีซ่าเกษียณ) เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ จากนั้นกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ได้ร่วมกับ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (บก.สส.สตม.) ตามแกะรอยสืบสวนจนทราบว่าทั้งหมดหนีมากบดานในหมู่บ้านหรูย่านห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงนำหมายค้นเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาหลัก จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายเฉิน จินกัง, นายหยวน ซินฉี และ นายสวี เฟย
จากการสอบสวนขยายผลทราบว่า นางหลัว เวินหลาน กำลังเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ ชุดสืบสวนจึงประสานกำลังสกัดจับตัวไว้ได้อีกราย จึงแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ใราช อาณาจักรทันทีตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ส่งห้องกัก กก.3 บก.สส.สตม. เพื่อเตรียมส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป