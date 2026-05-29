ญาติร่ำไห้เชิญดวงวิญญาณไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิต เตรียมนำร่างประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดทุ่งครุ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 29 พ.ค. 69 ญาติของนายศรนรินทร์ นาคงสี อายุ 43 ปี ไรเดอร์ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกรถกระบะพุ่งชนบนสะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ (ขาออก) มุ่งหน้าถนน 345 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 1 รูป มาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณบริเวณจุดเกิดเหตุ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า ญาติและคนใกล้ชิดต่างพากันยืนสงบนิ่ง ก่อนนำดอกไม้มาวางบริเวณจุดเกิดเหตุ พร้อมจุดธูป 1 ดอก เพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณของนายศรนรินทร์กลับบ้าน ท่ามกลางเสียงสะอื้นและคราบน้ำตาของครอบครัวที่ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเชิญดวงวิญญาณ ญาติจะนำร่างของนายศรนรินทร์ไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีที่วัดทุ่งครุ ซอยประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูงที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย