ปปง. คิกออฟ ยกระดับมาตรการ AML/CFT สร้างความเชื่อมั่นระบบการเงิน มาตรฐานสากล

MGR Online - ประเทศไทยพร้อมยกระดับมาตรการ AML/CFT สร้างความเชื่อมั่นระบบการเงิน ตามมาตรฐานสากลของ FATF เตรียมพร้อมรับการประเมิน ปี 2571
วันนี้ (29 พ.ค.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จัดโครงการ Kick Off เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering/ Countering the Financing of Terrorism/ Countering Proliferation Financing: AML/CFT) ของประเทศไทย โดยมี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องเวิลด์ บอลรูมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อประกาศความพร้อมของประเทศไทย ในการยกระดับมาตรฐานด้าน AML/CFT ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF)
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานด้าน AML/CFT เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ระบบการเงิน และความเชื่อมั่นของประเทศ ท่ามกลางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลในการกระทำความผิด โดยมุ่ง “ตัดวงจรทางการเงินของอาชญากรรม” อย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เงินผิดกฎหมายหมุนเวียนอยู่ในระบบการเงินไทย
รมว.ยุติธรรม กล่าวย้ำว่า การยกระดับมาตรฐานด้าน AML/CFT ของไทย ไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศ แต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ สร้างระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใส และเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีการกำชับทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการทั้งการจัดเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และการมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดความเสี่ยงและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน
ด้าน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering: APG) มีกำหนดเข้ารับการประเมินมาตรฐานสากลในปี พ.ศ. 2571 โดยโครงการ Kick Off ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับทราบแนวทางในการเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากลของ FATF และแผนการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินดังกล่าว
นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จของการดำเนินงานด้าน AML/CFT ไม่อาจเกิดขึ้นได้จากหน่วยงานใดเพียงลำพัง แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของทุกภาคส่วน
ภายในงานมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้แทน APG ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศมาเลเซีย ธนาคารกลางสิงคโปร์ รวมถึงการอภิปรายจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนจาก 70 หน่วยงานเข้าร่วม อาทิ หน่วยบังคับใช้กฎหมาย หน่วยกำกับดูแล สถาบันการเงิน ผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐาน AML/CFT ของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง โปร่งใส และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล