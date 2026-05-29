ผบ.ตร. นำกำลังพลฟังธรรม “หลวงพ่อสุชิน” ชู 3 คติสร้างตำรวจดี เก่ง กล้ายืนหยัดในสิ่งถูกต้อง

ผบ.ตร. พร้อมนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำข้าราชการตำรวจและแม่บ้านตำรวจ ร่วมโครงการ “แสงธรรมนำใจ” ฟังธรรมบรรยายจาก “หลวงพ่อสุชิน ปริปุณฺโณ” หัวข้อ “มงคลชีวิต”
วันนี้ (29 พ.ค.) เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมโครงการ “แสงธรรมนำใจ” โดยมี พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., คุณอนงค์นาถ ถนอมจิตร กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ/ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ และคณะแม่บ้านตำรวจ รวมกว่า 300 คน ร่วมฟังธรรมบรรยายจาก “หลวงพ่อสุชิน ปริปุณฺโณ” เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หลวงพ่อสุชิน ปริปุณฺโณ เมตตาแสดงธรรม หัวข้อ "มงคลชีวิต" ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุเป็นแรงเกิด อาทิ เหตุแห่งทานมีศีลเป็นผล เหตุแห่งศีลมีภาวนาเป็นผล เหตุแห่งภาวนามีปัญญาเป็นผล เหตุแห่งปัญญามีนิพพานเป็นผล แม้มีปัญหาอะไร ขอให้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุด ให้จิตตั้งมั่นในพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา น้อมนำคุณธรรมมาเป็นกำลังใจในการดำรงชีวิตและปฏิบัติงาน โดยอย่าให้ความดีขาดไปในหัวใจของเรา อย่าเก็บสิ่งไม่ดีมาทำให้ใจมัวหมอง เพื่อให้หัวใจเราห้าวหาญ รื่นเริงในธรรม แล้วความสุขจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
พร้อมมอบคติธรรม 3 ข้อ สำหรับข้าราชการตำรวจ ได้แก่ 1. เป็นคนที่ดีและเก่ง 2. เป็นคนขยัน ตั้งมั่นในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 3. เป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โดยทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข
ทั้งนี้ โครงการ “แสงธรรมนำใจ” จัดขึ้นโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ, แม่บ้านตำรวจ และประชาชน ได้น้อมนำคุณธรรม หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2569 สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมรับฟังธรรมบรรยายย้อนหลังผ่านทางเพจเฟซบุ๊กสมาคมแม่บ้านตำรวจ และเพจเฟซบุ๊ก PoliceTV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ