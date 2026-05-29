ผบช.ก.ตั้ง "รองสุวัฒน์" คุมคดี "มาดามเก่ง" แจ้งจับ 9 เซียนพระ

ผบช.ก.สะบัดปากกาเซ็นแต่งตั้ง "รองสุวัฒน์" เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดี "มาดามเก่ง" แจ้งความจับเซียนพระ 9 ราย เนื่องจากคดียุ่งยาก-สลับซับซ้อน
วันนี้ ( 29 พ.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าคดีน.ส.ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ หรือ "มาดามเก่ง"แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่ม "เซียนพระ" 9 ราย โดยระบุฐานความผิดที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ฉ้อโกงจนถึงความผิดตาม พ.ร.บ.เช็คฯ ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมกันนับพันล้านบาทว่า ขณะนี้ทางพล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.ได้เซ็นคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาเพราะเรื่องนี้มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน มีสิ่งที่ต้องดำเนินการเยอะ จึงตั้งเป็นคณะขึ้นมาเพื่อดำเนินการ โดยมีตนเป็นหัวหน้าคณะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
"ตอนนี้หากจะพูดอะไรออกไปเกรงว่าจะเกิดความสับสน เพราะไม่ได้เตรียมเรื่องคดีนี้มาตอบ ซึ่งก่อนหน้าที่มีการออกหมายเรียกมารับทราบข้อหาแล้ว 2 รายนั้น ตอนนั้นผมยังไม่เข้ามาเป็นหัวหน้าคณะฯ ยังแยกกันทำคดีอยู่ แต่ล่าสุดเวลานี้ บช.ก.สั่งรวมมาเป็นคณะทำงานแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนผู้เสียหายก็ยังมีมาดามเก่งเพียงรายเดียว" รอง ผบช.ก.กล่าว