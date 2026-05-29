“ดีเอสไอ” ต้องรอปิดสมัยประชุม หลังมติสภาไม่ส่งตัว “ชนนพัฒฐ์” ดำเนินคดี

MGR Online - “โฆษกดีเอสไอ” แจงทำตามกฎหมายต้องรอปิดสมัยประชุม หลังผลมติสภาโหวต 308 ต่อ 126 เสียง ไม่ส่งตัว “สส.ชนนพัฒฐ์” มาให้ดำเนินคดีเพิ่มเติม
วันนี้ (29 พ.ค.) ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยกรณีสภาผู้แทนราษฎร ลงมติ 308 ต่อ 126 เสียง ไม่ส่งตัว “นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว“ ส.ส.สงขลา พรรคกล้าธรรม เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำต่อดีเอสไอ ระหว่างสมัยประชุม ว่า มีการตรวจสอบกับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งรับผิดชอบสำนวนการสอบสวนดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นคดีพิเศษที่ 150/2568 กรณีที่มีการกล่าวหาผู้ต้องหาจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย ในฐานความผิดเกี่ยวกับการให้มีการเล่นพนันออนไลน์ และฟอกเงินจากเว็บพนันฯ ซึ่งในจำนวนผู้ต้องหาดังกล่าวก็มีนายชนนพัฒฐ์ รวมอยู่ด้วย
พ.ต.ต.วรณัน เผยว่า ก่อนหน้านี้คณะพนักงานสอบสวนได้มีการออกหมายเรียกให้นายชนนพัฒฐ์ มารับทราบข้อกล่าวหาในชั้นต้นแล้ว ตามฐานความผิดสองข้อกล่าวหาดังกล่าว แต่ปรากฏว่ามีการขยายผลพบเส้นทางการเงินไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ จึงได้หารือกับอัยการสูงสุด เพราะเห็นว่าความผิดส่วนใดส่วนหนึ่งอาจเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร เป็นเหตุให้อัยการสูงสุดใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 มอบหมายให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการสอบสวนคดีนี้ต่อไป และมีคำสั่งให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก 2 ข้อหา ประกอบด้วย ฐาน “ร่วมกันเป็นอั้งยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ”
“อย่างไรก็ตาม นายชนนพัฒฐ์ถือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะต้องมีการแจ้งต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตให้มาพบในฐานะที่เป็นผู้ต้องหาหรือไม่ และทราบจากข่าวว่าทางสภาผู้แทนราษฎร เห็นว่ายังไม่มีเหตุผลความจำเป็นตอนนี้ ดังนั้น เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติเช่นนี้ ดีเอสไอก็ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ คือ ต้องรอให้หมดสมัยประชุมสภาเสียก่อน จึงจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้ หรือหากเป็นกรณีที่เจ้าตัวได้สละสิทธิ์คุ้มครอง ก็สามารถเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนดำเนินการได้เช่นเดียวกัน”
พ.ต.ต.วรณัน เผยอีกว่า ส่วนจะมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาหลังพบพนักงานสอบสวนหรือไม่นั้น ขอเรียนว่าเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการสูงสุด ซึ่งก่อนหน้านี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีการนำตัวนายชนนพัฒฐ์ ยื่นฝากขังต่อศาลไปแล้ว และศาลได้ให้ประกันตัวชั่วคราว ทำให้ผู้ต้องหามีหน้าที่เพียงเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเท่านั้น เมื่อคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นก็จะต้องสรุปสำนวนพร้อมความเห็นส่งไปยังอัยการสูงสุด เพื่อว่าอัยการสูงสุดจะได้พิจารณาวินิจฉัยทางคดีต่อไป
โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปิดท้ายว่า ในจำนวนผู้ต้องหาตามหมายจับศาลทั้งหมด 27 รายในสำนวนคดีดังกล่าว ได้มีการจับกุมไว้บางส่วนแล้ว (1 ราย ซึ่งเป็นแอดมินผู้หญิง) ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างหลบหนีหมายจับอยู่ต่างประเทศ ซึ่งได้มีการประกาศสืบจับเรียบร้อยแล้ว และอีกส่วน ก็คือกรณีของนายชนนพัฒน์ ที่อยู่ระหว่างเอกสิทธิ์ สส.คุ้มครอง