ก.ตร.ถอนวาระแต่งตั้งนายพลนอกวาระ ยันไร้แรงกดดัน-ไม่โยงคดีชั้น 14

ก.ตร.ถอนวาระแต่งตั้ง 2 นายพลนอกวาระ ชี้อีก 1 เดือนเข้าสู่การแต่งตั้งประจำปี ยันไร้แรงกดดัน ยันไม่เกี่ยวโยงกับคดีชั้น 14 รพ.ตำรวจ
วันนี้ (29 พ ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. เป็นประธานการประชุมก.ตร. ครั้งที่ 5/2569 โดยมีวาระน่าสนใจ อาทิ การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปี จำนวน 2 ตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ในรายของ พล.ต.ต.หญิง ลักขณา ศักดิแพทย์
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง พล.ต.ต.หญิง ลักขณา ศักดิแพทย์ ให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของก.พ.ค.ตร. แต่มีมติให้ถอนวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปี เนื่องจากก.ตร.หลายท่านเห็นว่าการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับชั้นนายพลวาระประจำปี จะมีขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ ซึ่งเหลือระยะเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น ประกอบกับพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้มีการบริหารราชการของผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว จึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระ จึงมีมติให้ถอนวาระการแต่งตั้งนายพลนอกวาระออกไป ยืนยันว่าการมีมติเพิกถอนวาระการแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่มีแรงกดดันจากภายนอก และไม่เกี่ยวข้องกับคดีชั้น 14 รพ.ตำรวจ แต่อย่างใด
มีรายงานว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระครั้งนี้ เป็นการแต่งตั้ง พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. และโยกพล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่รพ.ตำรวจ เป็น นายแพทย์ใหญ่รพ.ตํารวจ โดยทั้ง 2 ราย มีกำหนดเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 ก.ย.69 นี้