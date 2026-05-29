ผอ.จรงค์ เผยขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต ขอเป็นพ่อดูแลลูกทั้ง 2 คนแทน ยอมรับว่าดื่ม ยันไม่มีเจตนาเปลี่ยนตัวคนขับ

ผอ.จรงค์ เผยขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต ขอเป็นพ่อ ความคืบหน้าคดีที่นายจรงค์ เหมาะเกราะ ผู้อำนวยการสำนสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการปัองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขับรถกระบะพุ่งชนนายศรนรินทร์ นาคงสี อายุ 43 ปี ไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยในเบืัองต้นพบว่านายจรงค์ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่โรงพัก สภ.บางศรีเมือง ก่อนจะใช้ตำแหน่งประกันตัวออกจากโรงพักไป
ล่าสุดวันที่ 29 พ.ค.69 ที่สภ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี หลังจากที่นายนายจรงค์ เหมาะเกราะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เข้ามาสอบปากคำกับทางเจ้าพนักงานสอบสวนเสร็จ ได้ลงมาให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าว ผอ.จรงค์ กล่าวว่า ตนต้องขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอโทษที่สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องที่เกิดเหตุขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวของตนเองทำให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย และต้องขอโทษญาติผู้เสียชีวิต ตั้งแต่เกิดเหตุตนไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากให้เกิดเรื่องขึ้น ตนก็มีลูกและเข้าใจผู้เสียชีวิตว่ามีลูกที่ต้องดูแลอีกสองคน หลังจากเกิดเหตุตนนอนไม่หลับและไม่ได้หนีตามที่เป็นข่าว เมื่อวานที่ไม่ได้สอบปากคำและไม่ได้เข้ามาเพราะตนทำงานอยู่ จึงเข้ามาให้การภายในวันนี้ ส่วนเรื่องการดูแลญาติและการเยียวยาตนเต็มที่ที่จะรับผิดชอบทุกอย่างดูแลลูกของเขาสองคนส่งเสียให้เรียนจนจบขอทำหน้าที่แทนพ่อของเขาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดซึ่งวันนี้ตนให้ทนายคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อประสานญาติผู้ตายจะขอดูแลรับผิดชอบตนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเย็นวันนี้ตนจะไปที่งานศพของผู้เสียชีวิตตนจะไปทุกวัน ตนจะไปจนกว่างานจะจบ ขอรับผิดชอบทุกอย่าง วันที่ต้นไปดื่มที่ร้านอาหารตนไปประมาณ 6 โมง ดื่มได้แป๊บเดียวและยอมรับว่าเมายอมรับว่าเป็นคนขับส่วนเรื่องจะมีการเปลี่ยนตัวคาดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะตนขับรถมาคนเดียว ตอนที่ตนลงมามาจากรถก็อยู่คนเดียวแต่พอลงจากรถถูกกลุ่มวัยรุ่นที่ขับจยย. รุมล้อม ซึ่งตนไม่ทราบว่าเกิดเหตุเพราะฝนตกด้วย และคิดว่ามีรถขับมาชนรถของตน ตนยืนยันว่าตนมีสติ ส่วนชายเสื้อดำที่ปรากฏในภาพข่าวคือญาติของตนเอง ก็ไปดื่มด้วยกันมาหลังเพจก็เข้ามาที่สภ. ด้วยกันเรื่องการเปลี่ยนตัวคนขับตนคิดว่าเป็นการเข้าใจผิด ที่ตนไปนั่งเบาะซ้ายเพราะว่าตนโดนล้อม พอลงจากรถก็โทรหาญาติทันที วันที่เกิดเหตุที่ตนโวยวายเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใครถูกล้อมรถอยู่ และไม่รู้ว่าเกิดอุบัติอุบัติเหตุตนไม่ได้พูดว่าตนเป็นใคร ตอนนี้ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเรื่องของหน่วยงานต้องปล่อยให้เป็นไป
ทนายของ ผอ.จรงค์ กล่าวว่า วันนี้มาสอบปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปตามที่ท่านรองผู้การให้ข่าว ส่วนเรื่องคดีเป็นไปตามสำนวน ส่วนเรื่องคดีตนให้ทางเจ้าพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามปกติส่วนเรื่องการเยียวยายืนยันว่าจะรับผิดชอบทุกอย่าง และมีการนัดหมายคุยกับทางญาติผู้เสียชีวิตแล้ว
