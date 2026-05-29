ผอ.เข้าพบตร.แล้ว เนียนแอบหนีขึ้นหลังโรงพักหลบสื่อ เตรียมดำเนินคดีกับลูกน้อง ผอ.เพิ่มอีกรายพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทน

lจากกรณีนายจรงค์ เหมาะเกราะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการปัองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขับรถกระบะพุ่งชนนายศรนรินทร์ นาคงสี อายุ 43 ปี ไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยในเบืัองต้นพบว่านายจรงค์ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่สภ.บางศรีเมือง ก่อนจะใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไป
ล่าสุดวันที่ 29 พ.ค.69 ที่สภ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี นายนายจรงค์ เหมาะเกราะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งนัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนในช่วงเข้าวันนี้ ซึ่งได้เดินทางเข้ามาแล้ว โดยขับรถ นิสสันเคน่าสีดำ ฟิล์มสีดำขับเข้ามาจอดข้างหลัง และแอบขึ้นข้างหลังโรงพัก อยู่ในระหว่างการสอบปากคำ โดยมีพล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี และ พ.ต.อ.ภูมิสิษฐ์ ตั้งวิทย์เดชา ผกก.สภ.บางศรีเมือง ร่วมสอบปากคำด้วย
เบื้องต้นทราบว่า ในวันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวเพิ่มกับนายธำรง พรหมเศษ หรือชายเสืัอดำที่ปรากฎในคลิปเหตุการณ์หลังรถกระบะของนายจรงค์พุ่งชนไรเดอร์จนเสียชีวิต แล้วนายธำรงพยายามสมอ้างตนว่าเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรงค์ รวมทั้งยังเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนทึ่โรงพักโดยพยายามอ้างกับพนักงานสอบสวนว่าเป็นคนขับรถกระบะคันที่เกิดเหตุแทนนายจรงค์ จนถูกพนักงานสอบสวนจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 115 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน ซึ่งนายธำรงได้ร่วมนั่งดื่มกินกับนายจรงค์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนราชพกฤษ์ตั้งแต่ช่วงเวลา 16.00 น. ก่อนจะแยกย้ายกับนายจรงค์ในช่วงเวลา 22.00 น. จนกระทั่งนายจรงค์ขับรถกระบะออกมาเฉี่ยวชนไรเดอร์จนเสียชีวิต ก่อนที่นายจรงค์จะโทรศัพท์หานายธำรงแล้วเดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกับพยายามสมอ้างตนว่าเป็นคนขับรถกระบะแทน