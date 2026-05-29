"อาม่า" สุดช้ำ! ร้องกองปราบถูกลูกชายโกง 10 ล้าน ด่าทอไล่ให้ไปตาย-ขู่ฆ่ายกครัว

"ทนายรณณรงค์" พา "อาม่า" ร้องกองปราบช่วย! ถูกลูกชายหลอกกู้เงินญาติ 10 ล้านเมื่อทวงถามกลับด่าทอไล่ให้ไปตาย ซ้ำขู่ฆ่ายกบ้าน
วันนี้ ( 29 พ.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม พา"อาม่า" อายุ 63 ปีและครอบครัว เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ป. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีและขอความคุ้มครองหลังถูก นายเอ (นามสมมติ) ลูกชายแท้ ๆ ฉ้อโกงเงินครอบครัว 10 ล้านบาท และมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามเอาชีวิต -บุกยึดทรัพย์สินของพี่สาว
นายรณณรงค์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้อาม่า ได้เดินทางเข้าร้องเรียนต่อ มูลนิธิรณณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม หลังถูกลูกชายแท้ ๆ หลอกลวงเงินรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท โดยได้หลอกให้ผู้เป็นแม่ไปหยิบยืมเงินจากป้าและยาย อ้างว่าจะนำเงินจำนวนนี้ไปเข้าบัญชีเพื่อเดินบัญชีธนาคาร (Statement) ในการยื่นกู้เงินมาสร้างหอพัก แต่เมื่อได้เงินไปแล้วกลับเบี้ยวหนี้และไม่ยอมคืนเงินตามที่ตกลงไว้
นายรณณรงค์ กล่าวต่อว่าเมื่อผู้เป็นแม่และญาติพยายามทวงถามเงินคืน นายเอ กลับแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย ไล่ผู้เป็นแม่ให้ไปตาย และมีการข่มขู่ทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง จนทำให้คุณอาม่าเครียดจัดถึงขั้นคิดสั้น จนกระทั่งล่าสุด นายเอ ข่มขู่จะเอาชีวิตคนในบ้านทั้งหมด ทำให้อาม่าและคนในครอบครัวตกอยู่ในอาการผวา กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะกลัวความปลอดภัย
นายรณณรงค์ กล่าวอีกว่านอกจากนี้ นายเอ ยังได้ฉวยโอกาสบุกเข้ายึดครองทรัพย์สินและธุรกิจของพี่สาว ในระหว่างที่พี่สาวเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วย ทำให้ปัจจุบัน อาม่า ได้ประกาศตัดขาดความสัมพันธ์แม่ลูกอย่างเป็นทางการ และเตรียมดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อ "ถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณ" เพื่อเรียกคืนทรัพย์สินและสมบัติทั้งหมดที่เคยยกให้ลูกชายรายนี้ไปก่อนหน้านี้
"งานนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินสิบล้าน แต่เป็นการข่มขู่คุกคามเอาชีวิต ปล่อยไว้ไม่ได้ คดีนี้เป็นภัยต่อสถาบันครอบครัวและสังคมอย่างยิ่ง เหยื่อที่เป็นผู้สูงอายุต้องได้รับการคุ้มครองด่วนครับ" นายรณณรงค์ กล่าว